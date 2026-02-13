Ranking de salarios en la Argentina: cómo está el NOA y qué lugar ocupa Jujuy

El mapa salarial argentino vuelve a mostrar fuertes asimetrías entre regiones. Mientras tres provincias superan los $2 millones de ingreso neto mensual, otras tres no alcanzan el millón de pesos. En ese escenario, el NOA aparece rezagado y Jujuy se posiciona en la franja baja de la tabla, lejos de los distritos con mejores remuneraciones.

Los datos surgen de un informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente del Ministerio de Capital Humano, que releva los salarios medios netos (de bolsillo) de los trabajadores formales en cada jurisdicción, con datos a septiembre de 2025.

En lo más alto del ranking se ubica Neuquén, con un salario neto promedio de $2.716.975. El crecimiento de la actividad petrolera en Vaca Muerta fue determinante para que la provincia escale posiciones en los últimos años y hoy lidere el listado.

Según el INDEC, en diciembre de 2024, el índice de salarios se incrementó 3,1% mensual.

Qué pasó en cada uno de los sectores.

En segundo lugar aparece Santa Cruz ($2.625.596) y en tercero Chubut ($2.256.286). En ambos casos, el sector de explotación de minas y canteras explica gran parte del nivel salarial, con remuneraciones muy por encima del promedio nacional.

Solo estas tres provincias superan los $2 millones mensuales. Tierra del Fuego, con $1.957.050, queda cerca de ese umbral.

El NOA, en la parte baja del ranking

En el extremo opuesto, el norte argentino concentra los salarios más bajos del país. Santiago del Estero registra el ingreso promedio más reducido, con $939.471. Le siguen Misiones ($964.811) y Tucumán ($983.566), todas por debajo del millón de pesos.

Dentro del NOA, Tucumán aparece entre las tres provincias con menores ingresos del país, mientras que Santiago del Estero directamente ocupa el último lugar del ranking nacional.

Este panorama consolida una tendencia estructural: las provincias del sur, impulsadas por actividades extractivas, muestran los salarios más altos; el norte, con economías más diversificadas pero menos intensivas en sectores de alta remuneración, queda relegado.

¿Dónde se posiciona Jujuy?

Si bien Jujuy no figura entre las tres peores pagas, se ubica en la franja baja del ranking, en línea con el desempeño general del NOA. Sus ingresos promedio se mantienen lejos de los niveles que exhiben las provincias patagónicas y también por debajo de distritos del centro del país como Santa Fe ($1.344.213) o Córdoba ($1.249.236).

La estructura productiva jujeña —con fuerte presencia del sector público, comercio y actividades primarias— incide en un salario promedio que no logra despegar con la misma intensidad que en provincias donde predominan el petróleo o la minería a gran escala.

Aumentos por encima de la inflación

Entre septiembre de 2024 e igual mes de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 31,8%. Según el informe oficial, casi todas las provincias lograron incrementos salariales por encima de ese porcentaje.

Neuquén volvió a encabezar el ranking, con una suba interanual del 42,2%, seguida por Río Negro (41,5%). Llama la atención el caso de Santiago del Estero: pese a tener el salario más bajo del país, registró el tercer mayor incremento (41,3%), casi diez puntos por encima de la inflación.

Solo Santa Cruz (29,4%) y Chubut (30,3%) quedaron por debajo del IPC en términos de variación interanual.

Brechas que persisten

Los datos muestran que no existe una relación directa entre el nivel salarial y el porcentaje de incremento anual. Provincias con ingresos bajos lograron fuertes subas, mientras que algunas con salarios elevados ajustaron menos.

Sin embargo, la brecha estructural persiste. Las provincias con mejores sueldos prácticamente triplican a las de peor desempeño. En ese mapa desigual, el NOA continúa entre las regiones con menor poder adquisitivo promedio, y Jujuy se mantiene en una posición intermedia-baja, lejos de los polos de mayores ingresos del país.

La discusión sobre el desarrollo regional y la generación de empleo de calidad vuelve así al centro del debate, con un norte que busca acortar distancias frente a un sur impulsado por recursos estratégicos y altos salarios.