Empleadas domésticas: los nuevos salarios que rigen en enero de 2026

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero de 2026.

En enero de 2026, las empleadas domésticas perciben una actualización en sus haberes, resultado de la integración al sueldo básico del bono excepcional que había sido pagado en noviembre y diciembre. La suba se formalizó en la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y tiene alcance en todo el país.

Así, el adicional extraordinario deja de abonarse como un concepto separado y se incorpora de manera permanente al salario, lo que genera una modificación directa en las tarifas horarias y en los montos mensuales correspondientes a cada categoría laboral.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero de 2026. Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en enero de 2026 Supervisores con retiro: $3.895,56

$3.895,56 Supervisores sin retiro: $4.254,05

$4.254,05 Tareas específicas con retiro: $3.696,15

$3.696,15 Tareas específicas sin retiro: $4.039,45

$4.039,45 Caseros: $3.494,25

$3.494,25 Cuidado de personas con retiro: $3.494,25

$3.494,25 Cuidado de personas sin retiro: $3.894,43

$3.894,43 Tareas generales con retiro: $3.250,10

$3.250,10 Tareas generales sin retiro: $3.494,25 Las cifras para el personal del servicio doméstico en enero de 2026. Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes en enero de 2026 Supervisores con retiro: $485.961,09

$485.961,09 Supervisores sin retiro: $539.711,97

$539.711,97 Tareas específicas con retiro: $452.478,51

$452.478,51 Tareas específicas sin retiro: $502.101,03

$502.101,03 Caseros: $441.806,54

$441.806,54 Cuidado de personas con retiro: $441.806,54

$441.806,54 Cuidado de personas sin retiro: $490.745,56

$490.745,56 Tareas generales con retiro: $398.722,14

$398.722,14 Tareas generales sin retiro: $441.806,54 Salarios de las empleadas domésticas. Qué pasó con el bono extraordinario El convenio salarial más reciente contempló el pago de un adicional excepcional, que se abonó solo durante noviembre y diciembre de 2025. El importe dependía de la carga horaria semanal: $6.000 para quienes trabajaban hasta 12 horas, $9.000 en el tramo de 12 a 16 horas, y $14.000 para jornadas que superaban las 16 horas semanales.

De acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente, esos montos pasaron a tener naturaleza salarial y se sumaron al sueldo básico a partir de enero de 2026. En consecuencia, dejaron de liquidarse como conceptos independientes y comenzaron a figurar integrados en el recibo de haberes.

Empleadas domésticas Empleadas domésticas. Registro obligatorio del personal doméstico La normativa vigente exige que todas las personas que contraten personal para tareas domésticas inscriban a esos trabajadores en ARCA, independientemente del régimen laboral o de la carga horaria acordada. El procedimiento es digital, se gestiona mediante clave fiscal y constituye un requisito obligatorio para estar en regla con la legislación actual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.