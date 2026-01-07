Empleadas domésticas: los nuevos salarios que rigen en enero de 2026

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero de 2026.
En enero de 2026, las empleadas domésticas perciben una actualización en sus haberes, resultado de la integración al sueldo básico del bono excepcional que había sido pagado en noviembre y diciembre. La suba se formalizó en la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y tiene alcance en todo el país.
Así, el adicional extraordinario deja de abonarse como un concepto separado y se incorpora de manera permanente al salario, lo que genera una modificación directa en las tarifas horarias y en los montos mensuales correspondientes a cada categoría laboral.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en enero de 2026
Supervisores con retiro: $3.895,56
Supervisores sin retiro: $4.254,05
Tareas específicas con retiro: $3.696,15
Tareas específicas sin retiro: $4.039,45
Caseros: $3.494,25
Cuidado de personas con retiro: $3.494,25
Cuidado de personas sin retiro: $3.894,43
Tareas generales con retiro: $3.250,10
Tareas generales sin retiro: $3.494,25
Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes en enero de 2026
Supervisores con retiro: $485.961,09
Supervisores sin retiro: $539.711,97
Tareas específicas con retiro: $452.478,51
Tareas específicas sin retiro: $502.101,03
Caseros: $441.806,54
Cuidado de personas con retiro: $441.806,54
Cuidado de personas sin retiro: $490.745,56
Tareas generales con retiro: $398.722,14
Tareas generales sin retiro: $441.806,54
Qué pasó con el bono extraordinario
El convenio salarial más reciente contempló el pago de un adicional excepcional, que se abonó solo durante noviembre y diciembre de 2025. El importe dependía de la carga horaria semanal: $6.000 para quienes trabajaban hasta 12 horas, $9.000 en el tramo de 12 a 16 horas, y $14.000 para jornadas que superaban las 16 horas semanales.
De acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente, esos montos pasaron a tener naturaleza salarial y se sumaron al sueldo básico a partir de enero de 2026. En consecuencia, dejaron de liquidarse como conceptos independientes y comenzaron a figurar integrados en el recibo de haberes.
Registro obligatorio del personal doméstico
La normativa vigente exige que todas las personas que contraten personal para tareas domésticas inscriban a esos trabajadores en ARCA, independientemente del régimen laboral o de la carga horaria acordada. El procedimiento es digital, se gestiona mediante clave fiscal y constituye un requisito obligatorio para estar en regla con la legislación actual.