martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 10:25
Economía.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo queda el monto en enero 2026

El beneficio del organismo previsional se mantiene sin cambios respecto a fines de 2025. Los detalles sobre quiénes reciben la ayuda y cómo se cobra.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De cuánto es la Tarjeta Alimentar en enero 2026.

De cuánto es la Tarjeta Alimentar en enero 2026.

Enero de 2026 trae novedades en los beneficios que abona la ANSES, con una salvedad importante para quienes cobran la Tarjeta Alimentar. Aunque la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará conforme al mecanismo de movilidad vigente, los importes de la Tarjeta Alimentar permanecerán congelados y repetirán los valores del final de 2025.

El esquema de ajuste para las asignaciones familiares y los planes sociales está definido en el Decreto 274/2024, que fija subas mensuales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.

El acceso al beneficio es automático, siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos establecidos por el programa.

Para enero, la corrección es del 2,5%, aunque este sistema no se aplica a la Tarjeta Alimentar, debido a que es una política administrada por el Ministerio de Capital Humano y cualquier actualización de sus montos debe ser dispuesta expresamente por el Poder Ejecutivo.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

Al no haberse comunicado ninguna actualización formal, en enero se depositan los mismos valores que estuvieron vigentes hacia el final de 2025. De este modo, los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres hijos o más: $108.062
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero.

El monto se acredita en forma directa en la cuenta bancaria habitual donde se percibe la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o el beneficio correspondiente, sin que sea necesario gestionar ningún trámite extra.

ANSES: Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero

La Tarjeta Alimentar apunta a acompañar a las familias en situación de mayor fragilidad social y está dirigida a los siguientes sectores:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad.
  • Embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la AUE.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

La incorporación al programa se realiza de manera automática, siempre que la familia reúna las condiciones exigidas por la normativa vigente.

El dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH.

Si bien los valores de la Tarjeta Alimentar permanecen sin cambios, la Asignación Universal por Hijo sí se incrementa un 2,5% en enero. Tras este ajuste, el importe total por cada hijo queda en $125.528, aunque la ANSES descuenta el 20% todos los meses hasta que se presente la Libreta AUH.

Así, el monto que efectivamente se cobra cada mes es de $100.362 por hijo, al que se le agrega el valor fijo de la Tarjeta Alimentar de acuerdo con la cantidad de menores a cargo.

ANSES: calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar

De acuerdo a lo comunicado por la ANSES, el cronograma de cobros correspondiente a enero se pondrá en marcha el 9 de ese mes y finalizará el 22, siguiendo el calendario establecido según el último número del DNI de cada beneficiario.

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 10 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 17 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
La ayuda se otorga a madres, padres y titulares de AUH, pensiones o embarazo desde el tercer mes.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo saber si la cobro y el monto de julio 2025.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo saber si la cobro y el monto de julio 2025.

De este modo, durante enero de 2026 la Tarjeta Alimentar se mantiene como un apoyo fundamental para las familias con menos recursos, pero conserva los mismos valores pese al aumento del costo de vida, mientras que la AUH sí refleja, en parte, la inflación a través del esquema de ajustes mensuales.

