miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 17:22
Trámite.

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo

ANSES confirmó que prorrogó el plazo para presentar la Libreta AUH, trámite que se hace de manera on line.

Claudio Serra
Claudio Serra
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó el plazo de presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025. Lo hizo a través de la Resolución número 382 conocida este miércoles en Argentina.

El organismo indicó que el nuevo plazo es hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive, y permite a los titulares de la AUH cobrar el 20% retenido durante 2024, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de diciembre del año corriente.

“Existe una cantidad significativa de casos en los cuales las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social no han dado cumplimiento con la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación”, marcaron desde el Gobierno.

Destacaron que la intención con el nuevo plazo es “en resguardo de la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, de forma tal de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales”.

Cada año, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo deben entregar la Libreta AUH con la información actualizada sobre salud y educación de los menores, trámite obligatorio que permite el acceso al cobro del 20% retenido durante el año previo. Además, es necesario para recibir la Ayuda Escolar Anual.

Qué es la Libreta AUH de Anses

La Libreta de la AUH es un documento que los beneficiarios de esta prestación social están obligados a presentar cada año para demostrar la escolaridad y los controles de salud y vacunación de los menores por quienes reciben la asignación. Según la normativa actual, la entrega debe efectuarse antes del 31 de diciembre.

La obligación es para madres, padres o responsables de menores de 18 años que sean titulares de la AUH y se encuentren desempleados, trabajen en la economía informal sin aportes registrados, estén empleados en casas particulares o figuren como monotributistas sociales.

Desde este año, la Libreta puede entregarse íntegramente de manera digital a través del portal mi Anses o utilizando la aplicación oficial. El trámite requiere cumplir una serie de pasos precisos para evitar posibles rechazos o demoras.

Beneficiarios de AUH deben presentar la Libreta AUH anualmente.

Paso a paso para completar la libreta de AUH

  • Acceso a mi ANSES: Es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ingresar al sistema y comenzar el trámite.
  • Revisión de datos: En la sección “Hijos > Libreta AUH”, el titular puede verificar el estado de cada formulario y consultar si falta alguna información de salud, vacunación o educación.
  • Generación del formulario: Si hay datos incompletos, se debe seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico. Esta versión es la única válida para la presentación digital.
  • Completado del formulario: Tras imprimirlo en una sola hoja y con buena calidad, se debe llevar el documento al centro de salud o a la escuela correspondiente para que las autoridades lo completen, firmen y sellen.
  • Fotografía del formulario: La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, mostrando las cuatro esquinas del papel. El archivo debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB.
  • Carga del formulario: Finalmente, es necesario volver a ingresar a mi ANSES, acceder a “Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH” y seguir las instrucciones. La presentación queda registrada cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

