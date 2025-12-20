ANSES alerta sobre estafas navideñas: cómo evitar caer y dónde denunciar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una alerta urgente ante recientes intentos de estafas telefónicas.
ANSES advierte sobre intentos de estafa donde falsos empleados piden datos personales para otorgar "bonos festivos" a través de llamadas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una alerta urgente ante recientes intentos de estafas telefónicas.
Delincuentes se hacen pasar por personal oficial para solicitar registros falsos y obtener supuestos beneficios adicionales en estas fiestas. La entidad recuerda que cualquier publicación fuera del sitio oficial debe ignorarse de inmediato y realizar la denuncia.
Cabe aclarar que toda comunicación legítima proviene exclusivamente de www.anses.gob.ar. Cualquier enlace a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto que circulan en redes sociales u otros canales es fraudulento y debe desestimarse. ANSES hace énfasis en que no solicita datos personales por vías no oficiales para otorgar bonos o ayudas.
ANSES recomienda reportar estos casos a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios para acciones inmediatas. Los canales oficiales habilitados son:
A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .
Personalmente en Curupaiti 297 barrio Alto Padilla o Independencia 291, barrio Centro en Jujuy.
