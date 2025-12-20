ANSES alerta sobre estafas navideñas: cómo evitar caer y dónde denunciar

Redes sociales. Corrientes: un joven pidió matrimonio en público y la respuesta de su novia se hizo viral

Delincuentes se hacen pasar por personal oficial para solicitar registros falsos y obtener supuestos beneficios adicionales en estas fiestas. La entidad recuerda que cualquier publicación fuera del sitio oficial debe ignorarse de inmediato y realizar la denuncia.

Cabe aclarar que toda comunicación legítima proviene exclusivamente de www.anses.gob.ar . Cualquier enlace a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto que circulan en redes sociales u otros canales es fraudulento y debe desestimarse. ANSES hace énfasis en que no solicita datos personales por vías no oficiales para otorgar bonos o ayudas.

ANSES recomienda reportar estos casos a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios para acciones inmediatas. Los canales oficiales habilitados son:

Personalmente en Curupaiti 297 barrio Alto Padilla o Independencia 291, barrio Centro en Jujuy.

A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

