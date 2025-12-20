sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 08:31
Atención.

ANSES alerta sobre estafas navideñas: cómo evitar caer y dónde denunciar

ANSES advierte sobre intentos de estafa donde falsos empleados piden datos personales para otorgar "bonos festivos" a través de llamadas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Estafas telefónicas (Foto ilustrativa)

Estafas telefónicas (Foto ilustrativa)

Delincuentes se hacen pasar por personal oficial para solicitar registros falsos y obtener supuestos beneficios adicionales en estas fiestas. La entidad recuerda que cualquier publicación fuera del sitio oficial debe ignorarse de inmediato y realizar la denuncia.

Aclaración clave para jubilados y beneficiarios

Cabe aclarar que toda comunicación legítima proviene exclusivamente de www.anses.gob.ar. Cualquier enlace a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto que circulan en redes sociales u otros canales es fraudulento y debe desestimarse. ANSES hace énfasis en que no solicita datos personales por vías no oficiales para otorgar bonos o ayudas.

estafas Anses

Cómo denunciar y protegerte

ANSES recomienda reportar estos casos a la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios para acciones inmediatas. Los canales oficiales habilitados son:

  • A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

  • Personalmente en Curupaiti 297 barrio Alto Padilla o Independencia 291, barrio Centro en Jujuy.

Qué hacer ante una estafa

  • Denuncia a las autoridades (como el 911),
  • No borres nada: Conserva toda la evidencia de la estafa, como mensajes, correos electrónicos y comprobantes de transferencias.
  • Contacta a tu banco: Llama inmediatamente para reportar el fraude, bloquear tu tarjeta y solicitar la intervención de la institución.
  • Cambia tus contraseñas: Modifica inmediatamente las contraseñas de tu banca en línea, tarjetas de crédito y correo electrónico. Cambia también cualquier otra contraseña que uses en tu teléfono o computadora.

