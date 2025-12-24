ANSES: estos son los motivos por los que terminan las retenciones en la AUH

El fin de la retención anual de la AUH.

La ANSES implementó una modalidad digital renovada que modifica de manera sustancial el cobro de determinadas prestaciones sociales. A través de este esquema automático, el organismo verifica la información de forma interna y habilita la acreditación del dinero sin que los titulares deban realizar gestiones extra.

La medida alcanza directamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo (AUE), dado que el monto que antes quedaba retenido ahora se deposita en su totalidad, siempre que se respeten los requisitos vigentes. A su vez, deja de ser obligatorio presentar la Libreta para acceder a ese porcentaje que antes se liberaba posteriormente.

Los motivos por los que se terminan las retenciones en la AUH. ANSES: el fin de la retención anual A partir de esta actualización, ANSES acreditará el 100% del beneficio de manera mensual, dejando atrás el esquema que retenía el 20% del monto. El nuevo sistema se apoya en cruces digitales de información para constatar automáticamente el cumplimiento de los controles de salud, las vacunas obligatorias y la escolaridad.

A partir de esta nueva medida, ya no será necesario presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido durante el año. Hasta ahora, esa parte del dinero se descontaba en cada pago y recién se liberaba una vez presentada la Libreta AUH, trámite que permitía cobrar el acumulado generalmente al cierre del año.

AUH AUH. Lo que será necesario y lo que sucederá si no se cumple con los requisitos En los casos en que la información exigida no figure en los registros estatales, el titular del beneficio podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES. Tras el análisis y la confirmación de esos datos, el organismo procederá a liquidar la suma que había quedado sin abonarse.

