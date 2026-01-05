lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de enero de 2026 - 09:13
Economía.

ANSES: todas las fechas de cobro de enero 2026 para jubilaciones y asignaciones

El organismo previsional oficializó el esquema de pagos del primer mes del año, que detalla cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y el resto de las prestaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026.

La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026.

Al comenzar 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de cobros correspondiente a enero, dirigido a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. La nómina incluye las fechas asignadas para el pago de jubilaciones y pensiones —tanto las de monto mínimo como las superiores—.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?
ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH
Trámite.

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo

A su vez, se detalla el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y el conjunto de beneficios que continúan en vigencia.

anses filas

En paralelo a la difusión del cronograma, el organismo previsional precisó que los pagos del primer mes del año se efectuarán con los montos reajustados conforme al sistema de movilidad actual, que actualiza los haberes en función del índice de inflación.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
ANSES
Cronograma de pagos de ANSES.

Cronograma de pagos de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
AUH
AUH.

AUH.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero
  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Jubilados

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero
  • Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
anses jujuy

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo

Nuevo plazo en ANSES: cómo cobrar la libreta AUH en 2026

ANSES en enero 2026: cuánto se cobra por planes, asignaciones y pensiones

Reintegro por compras en el exterior: cómo recuperar lo cobrado de más con el dólar tarjeta

Lo que se lee ahora
De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en enero 2026.  
Economía.

ANSES en enero 2026: cuánto se cobra por planes, asignaciones y pensiones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York
Mundo.

Trasladaron a Nicolás Maduro al Tribunal Federal en Nueva York

Un camión chocó y volcó en Santo Domingo
Jujuy.

Un camión con frutas chocó, volcó y vecinos se llevaron la mercadería

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel