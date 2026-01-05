ANSES: todas las fechas de cobro de enero 2026 para jubilaciones y asignaciones

La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026.

Al comenzar 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de cobros correspondiente a enero, dirigido a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales. La nómina incluye las fechas asignadas para el pago de jubilaciones y pensiones —tanto las de monto mínimo como las superiores—.

A su vez, se detalla el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y el conjunto de beneficios que continúan en vigencia.

anses filas En paralelo a la difusión del cronograma, el organismo previsional precisó que los pagos del primer mes del año se efectuarán con los montos reajustados conforme al sistema de movilidad actual, que actualiza los haberes en función del índice de inflación.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero ANSES Cronograma de pagos de ANSES. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero AUH AUH. Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Jubilados Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de enero al 12 de febrero Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero anses jujuy Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

