lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 19:51
Trámite.

Nuevo plazo en ANSES: cómo cobrar la libreta AUH en 2026

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH

El plazo original para presentar la Libreta AUH 2025 vencía el 30 de diciembre. Esta extensión permite que los titulares puedan cumplir con los requisitos, ya que el organismo detectó que un número significativo de personas aún no había realizado la presentación.

Además, sirve para mantener el beneficio y evitar la interrupción o suspensión de la Asignación Universal por Hijo. También para acceder a la Ayuda Escolar Anual: Para el ciclo lectivo correspondiente.

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH
ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH

ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH

¿Quiénes deben presentar la libreta AUH?

Es obligatorio para todos los titulares de la AUH: madres, padres o responsables legales de menores de 18 años. Alcanza a quienes se encuentran en situación de desempleo, trabajan en la economía informal, son empleados de casas particulares o son monotributistas sociales.

Desde 2025, el trámite se realiza de forma completamente digital a través de la plataforma mi ANSES o su aplicación móvil, agilizando el proceso.

Los pasos en ANSES

  • Acceso: Ingresá a mi.anses.gob.ar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Verificación: Dirigite a la sección “Hijos” y luego a “Libreta AUH”. El sistema mostrará el estado de cada menor a cargo y si falta cargar información de escolaridad, salud o vacunación.
  • Generación del formulario: Si hay datos pendientes, seleccioná la opción para generar y descargar el formulario PS 2.47. Podés enviártelo por correo electrónico.
  • Completado físico: Imprimí el formulario en una sola hoja (por ambos lados). Deberás llevarlo a:
  • Escuela: Para que sea sellado y firmado por la autoridad correspondiente, acreditando la escolaridad.
  • Centro de Salud: Para que certifiquen los controles médicos y el esquema de vacunación al día.
  • Digitalización: Una vez completo y firmado, tomá una fotografía clara del formulario. Asegurate de que esté sobre una superficie plana, bien iluminado, y que se vean las cuatro esquinas. El archivo debe ser JPG y no superar los 3 MB.
  • Carga final: Volvé a mi ANSES, entra en “Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH”, y seleccioná la foto del formulario. Subí el archivo.
  • Confirmación: El trámite se considera exitoso cuando recibas un correo electrónico de ANSES confirmando la validación. Guardalo como comprobante

