ANSES en enero 2026: cuánto se cobra por planes, asignaciones y pensiones

De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en enero 2026.

La suba de las jubilaciones , pensiones y demás prestaciones sociales , junto con el cronograma de cobros de ANSES correspondiente a enero de 2026 , se define a partir del sistema de actualización mensual . Este esquema toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores para recalcular los valores.

A su vez, no se descarta que ciertos beneficios incorporen un refuerzo adicional , aunque su otorgamiento aún depende de una comunicación formal del organismo.

A partir de enero de 2026 , los montos de la Asignación Universal por Hijo se ubicarán en $125.529,58 por cada menor a cargo , en tanto que la prestación correspondiente a hijos con discapacidad llegará a $408.697,46 . Estas cifras responden al ajuste automático que se aplica según la variación inflacionaria registrada en noviembre de 2025 .

La prestación destinada a personas gestantes tendrá en enero un valor total de $118.454,32 por embarazo. De acuerdo con la normativa vigente , la ANSES liquida cada mes el 80% de ese importe, equivalente a $94.763,46 , y retiene el 20% restante , que se libera una vez que se entrega la documentación exigida mediante la libreta .

Pensiones no contributivas y PUAM

Los beneficiarios de pensiones no contributivas, ya sea por invalidez o por edad avanzada, percibirán un haber de $244.523,04, mientras que el monto correspondiente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará establecido en $279.443,60. En caso de confirmarse el refuerzo adicional de $70.000, los ingresos finales ascenderían a $314.523,04 y $349.443,60, según cada prestación.

Pensión Madre de 7 Hijos

Quienes cobran la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán un haber equiparado al de la jubilación mínima, cuyo valor en enero se ubicará en $349.303,33. De sumarse el posible bono complementario, el monto mensual final podría elevarse hasta $419.303,33.

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

El haber básico que paga ANSES a jubilados y jubiladas tendrá en enero de 2026 un piso de $349.303,33. Ese importe resulta de la actualización automática prevista en el nuevo esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dejó atrás los aumentos trimestrales y fijó ajustes mensuales atados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un desfase de dos meses. En esta oportunidad, la suba del 2,47% se explica por el nivel de inflación correspondiente a noviembre de 2025.

El mecanismo de actualización automática se aplica a la totalidad de los beneficios previsionales y programas sociales que liquida ANSES, como jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este sistema posibilita ajustes más rápidos siguiendo la dinámica de los precios, sin requerir nuevas disposiciones oficiales y tomando como base los índices difundidos por el INDEC.

A su vez, se prevé el pago de un refuerzo adicional de $70.000, que se deposita de manera conjunta con el haber mensual y llevaría el monto final que cobran quienes acceden a la jubilación mínima hasta los $419.303,33.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026

La ANSES informó el cronograma de cobros previsto para enero de 2026, que se implementará de forma gradual y estará determinado por el último número del documento de identidad de quienes perciben beneficios previsionales y ayudas sociales.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran el monto básico de las prestaciones cuentan con un esquema de pago específico, que se establece en función de la terminación del DNI de cada beneficiario.

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En este grupo, los pagos también se asignan según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Estas asignaciones siguen el mismo calendario que los haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo se realiza en estas fechas:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las fechas de pago para estos conceptos también dependen de la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

En el caso específico de la Asignación por Maternidad, el monto se acredita el primer día de cobro correspondiente a cada terminación de documento.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Para estas prestaciones, el pago no depende de la terminación del documento.

Pensiones no contributivas

El cronograma de pensiones no contributivas queda así:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de enero y el 12 de febrero

Prestación por desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Prestación por desempleo Plan 2