miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 10:43
Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono

La Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares acordó un aumento de sueldo del 3% para las empleadas domésticas. Además, habrá un bono extraordinario. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las empleadas domésticas recibirán un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas. Los detalles, en la nota.

Empleadas domésticas: aumento de sueldo y bono extraordinario

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial del 3% para las empleadas domésticas. La suba se aplicará en dos tramos: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo, junto a un bono extraordinario de hasta $20 mil.

El incremento se decidió este martes, en el marco de la reunión que mantuvieron -en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- funcionarios del Gobierno y representantes sindicales del sector. Asimismo, se estableció que las partes volverán a reunirse en abril para definir nuevos ajustes.

En el encuentro se resolvió otorgar una suba del 3% sobre los sueldos actuales. El incremento se abonará en dos tramos: un 1,5% en febrero y el 1,5% restante en marzo. Asimismo, se definió el pago de un bono excepcional, con un monto máximo de $20.000, que se liquidará de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas por cada empleada.

Según se informó, el bono se abonará del siguiente modo:

  • $8 mil para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales.
  • hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana.
  • $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales.

La remuneración del personal doméstico se diferencia por la función y modalidad de trabajo, ya sea si se trabaja por horas o por mes; con retiro o con “cama adentro”.

Cómo queda cada categoría con los incrementos de febrero y marzo

Febrero:

  • Primera categoría, supervisión: $3.953,99 por hora; $ 493.250,51 mensual, con retiro. En tanto que en la modalidad sin retiro, los montos son: $ 4.317,86 por hora y $ 547.807,65 mensual.
  • Segunda categoría, tareas específicas:$ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Sin retiro, las subas son de $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes.
  • Tercera Categoría, caseros:$ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.
  • Cuarta Categoría, tareas de cuidado:con retiro, $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual.Sin retiro: $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes.
  • Quinta categoría, tareas generales: $ 404.702,97 mensual y $ 3.546,66 por hora para personal con retiro. Mientras que sin retiro, serán de $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual.

Marzo:

  • Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual, con retiro. Cama adentro: $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes.
  • Segunda categoría:$ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 por mes, con retiro. Sin retiro: $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes.
  • Tercera categoría:$ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.
  • Cuarta Categoría: $ 3.599,86 por hora y por mes $ 505.578,34, sin retiro. Con retiro: $ 4.012,14 por hora y $455.160,14 por mes.
  • Quinta categoría:$ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.

