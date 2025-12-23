El INDEC informó que los salarios crecieron 2,5% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó el índice de salarios que mostró un aumento de 2,5% durante octubre en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales.

Se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel de inflación de ese mes que fue de 2,3% , mientras la variación interanual se ubicó en 43,1%, mientras que el indicador acumuló una suba de 33,7% con respecto a diciembre de 2024.

El organismo estadístico publicó los datos sobre las remuneraciones promedio en el décimo mes del 2025, y remarcó que el crecimiento de los sueldos durante octubre se explicó por las subas de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,9% en el sector público y de 4,2% en el sector privado no registrado .

Salarios frente a la inflación

El índice por tipo de empleo, marca que se ven diferencias entre los aumentos de sueldo que percibieron los diferentes sectores. En octubre los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 1,3% en sus remuneraciones.

El número abarca la mejora de 2,1% el sector privado y 1,9% en el público (1,2% en el estado nacional y 2,1% en los provinciales). De enero a octubre, el promedio de los salarios registrados fue de 24% y quedó 0,9 puntos por debajo de la inflación, que fue de 24,8% en octubre.

Los sueldos del sector público acumularon un alza de 26,2% y le ganaron a los precios, mientras los sueldos privados quedaron detrás, con una mejora de 22,9%. En el interanual el sector registrado logró una recuperación del poder adquisitivo de los salarios ya que aumentaron 31% explicados por el avance de 31,9% en el sector público y 30,5% en el privado.

El INDEC y los trabajadores informales en octubre de 2025

El dato de salarios del sector privado no registrado mostró una recuperación en las remuneraciones de este grupo de trabajadores con una mejora mensual de 4,2% y la interanual de 113,2% que se informan para los sueldos informales en octubre corresponden, en realidad, a mayo, cuando la inflación había marcado 1,5% mensual y 43,5% en 12 meses. Los salarios de los trabajadores no registrados crecieron 84,5% en los primeros diez meses de 2025.