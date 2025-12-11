En noviembre la inflación en Argentina fue de 2.5% y acumuló 31,4% en el último año

Para tener referencia, la inflación en octubre fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumulaba una variación de 24,8%. estos datos fueron difundidos por el organismo el miércoles 12 de noviembre y permiten ampliar el comparativo.
Inflación en noviembre 2025 en la Argentina
Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,5% en el mes, (por encima del 2,3% de octubre)
En los últimos doce meses, el aumento acumulado de precios llegó a 31,4%,
En lo que va del año el alza alcanza 27,9%.
Vivienda y transporte, los rubros que más golpearon el bolsillo
De acuerdo al informe oficial, la división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%, seguida por Transporte, que aumentó 3%. En el otro extremo, las menores variaciones se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), lo que muestra que el freno no alcanza a los rubros más sensibles para el costo de vida cotidiano.
Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicador.
Lo que más aumento en noviembre
Lo que menos aumentó en noviembre
El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.
En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).