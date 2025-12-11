jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 16:09
INDEC.

En noviembre la inflación en Argentina fue de 2.5% y acumuló 31,4% en el último año

Los datos de la inflación del Indec reflejan una aceleración del 2,3% respecto a octubre, y acumula 27,9% en lo que va del año.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025.
El INDEC dará a conocer el dato de inflación.
Inflación en Noviembre 2025: Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses

Inflación en Noviembre 2025: Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

Alimentos que más subieron en noviembre.
Inflación.

¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?
Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre
INDEC.

Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

Para tener referencia, la inflación en octubre fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumulaba una variación de 24,8%. estos datos fueron difundidos por el organismo el miércoles 12 de noviembre y permiten ampliar el comparativo.

Inflación en noviembre 2025 en la Argentina

  • Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,5% en el mes, (por encima del 2,3% de octubre)
  • En los últimos doce meses, el aumento acumulado de precios llegó a 31,4%,
  • En lo que va del año el alza alcanza 27,9%.
image

Vivienda y transporte, los rubros que más golpearon el bolsillo

De acuerdo al informe oficial, la división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%, seguida por Transporte, que aumentó 3%. En el otro extremo, las menores variaciones se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), lo que muestra que el freno no alcanza a los rubros más sensibles para el costo de vida cotidiano.

Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicador.

Lo que más aumento en noviembre

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 3,4%,
  • Transporte, que aumentó 3%.

Lo que menos aumentó en noviembre

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar : 1,1%
  • Prendas de vestir y calzado: 0,5%

Detrás de esos movimientos aparece con fuerza el impacto de las decisiones oficiales sobre tarifas y servicios regulados. Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. En noviembre, el Gobierno autorizó subas promedio de 3,8% en las boletas de luz y gas, además de un incremento cercano al 10% en los colectivos del AMBA, lo que se trasladó de lleno al indicado

INDEC
Inflación en Noviembre 2025: Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses

Inflación en Noviembre 2025: Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

canasta básica noviembre
Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual

