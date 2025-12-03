El Gobierno confirmó un aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026: así quedó el básico

El Gobierno estableció el aumento del salario mínimo hasta agosto de 2026.

El Ejecutivo oficializó un incremento del 16,8% en el salario mínimo, vital y móvil, que se implementará en diez etapas hasta agosto de 2026 , cuando alcanzará los $376.600 . Como primer paso, a partir de noviembre pasará de $322.200 a $334.800 .

Con este ajuste, el salario básico concluirá 2025 con un alza del 19,69% , muy inferior al ritmo de la inflación acumulada. El aumento fue dispuesto por el Gobierno tras el fracaso del Consejo del Salario , donde el 26 de noviembre gremios y empresarios no lograron consensuar los montos.

Ante la falta de acuerdo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero , dictó la decisión mediante laudo . La decisión fue oficializada a través de la resolución 9 , que se publicó este miércoles 3 de diciembre en el Boletín Oficial .

El aumento del salario mínimo afecta a más de seis millones de empleados registrados y funciona como referencia para los trabajadores informales , quienes representan aproximadamente el 40% del total de la fuerza laboral .

Aumenta el salario mínimo: cómo queda la hora y el mes

Mediante un laudo formal, se determinó un incremento del 16,8% distribuido en diez cuotas para el salario mínimo. Así, los valores actualizados de la remuneración básica quedaron establecidos de la siguiente manera:

Noviembre 2025 : el salario mínimo para los trabajadores mensualizados llega a $328.400 y la hora se fijó en $1642 .

: el salario mínimo para los trabajadores llega a y la hora se fijó en . Diciembre 2025 : el piso salarial alcanzará los $334.800 para los trabajadores mensualizados . En caso de los trabajadores jornalizados será $1674 por hora .

: el piso salarial alcanzará los para los . En caso de los será . Enero 2026: el salario mínimo subirá a $341.000 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1705 la hora para los trabajadores jornalizados.

Febrero 2026 : el piso salarial pasará a los $346.800 para los trabajadores mensualizados y $1734 por hora .

: el piso salarial pasará a los para los y . Marzo 2026 : el sueldo básico llegará a $352.400 para aquellos que tengan jornada completa , mientras se elevará a $1762 la hora para los trabajadores jornalizados .

: el sueldo básico llegará a para aquellos que tengan , mientras se elevará a para los . Abril 2026: la remuneración mínima será de $357.800 y $1789 por hora.

la remuneración mínima será de y por hora. Mayo 2026 : alcanzará los $363.000 para los trabajadores mensualizados y $1815 para los jornalizados.

: alcanzará los para los trabajadores mensualizados para los jornalizados. Junio 2026 : el sueldo mínimo pasará a $367.800 y la hora a $1839 .

: el sueldo mínimo pasará a y la hora a . Julio 2026: el piso salarial llegará a $372.400 para los trabajadores mensualizados y $1862 por hora .

el piso salarial llegará a para los y . Agosto 2026: el sueldo básico subirá a $376.600 para aquellos que tengan jornada completa, mientras se elevará a $1883 la hora para los trabajadores jornalizados.

Qué pasa con la prestación por desempleo

La Secretaría de Trabajo procedió a ajustar los importes correspondientes a la prestación por desempleo. El subsidio se calculará sobre el 75% del salario neto mensual más alto que el trabajador haya recibido durante los seis meses anteriores a la finalización de su vínculo laboral.

Asimismo, el beneficio tendrá un mínimo y un máximo vinculados al salario mínimo: no podrá ser inferior al 50% del salario básico vigente ni superar el 100% del mismo.

Qué incremento pedían los gremios para el salario mínimo

El 26 de noviembre tuvo lugar una sesión del Consejo del Salario con el objetivo de revisar y actualizar los valores del salario mínimo. Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores exigieron que la remuneración mínima alcance los $736.000, mientras que los empresarios mantuvieron otras posturas.

La Secretaría de Trabajo también actualizó los montos de la prestación por desempleo.

Al no lograrse un consenso, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dispuso un aumento de la remuneración básica mediante laudo oficial. Con esta decisión, el salario mínimo cerrará el 2025 con un ajuste del 19,69%, muy por debajo de la inflación acumulada del 31,3% registrada hasta octubre.