Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo de diciembre en Salta

El Gobierno de Salta confirmó en las últimas horas la fecha exacta del depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 para todos los trabajadores de la administración pública.

Desde el Ejecutivo de la vecina provincia confirmaron que l a segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para estatales estará disponible el martes 16 de diciembre para trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025.

Aguilando en Jujuy

La Provincia fijó días concretos para los movimientos salariales y los beneficios extraordinarios de fin de año. Los montos y la modalidad del bono también formaron parte del anuncio, que ordena la liquidación para todos los escalafones estatales.

Haberes de noviembre: del 1 al 4 de diciembre.

Segundo SAC 2025: del 15 al 19 de diciembre.

Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.

Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.

Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.

Cuándo se paga el Bono

El bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre de 2025 y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 y de $200.000 para quienes cobren más de ese tope.

Los sueldos de diciembre se liquidan después del feriado de fin de año, del 2 al 5 de enero de 2026. Con este orden, el trabajador recibe la remuneración mensual y el segundo aguinaldo en fechas separadas pero cercanas.