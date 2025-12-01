Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo de diciembre en Salta

El Gobierno de Salta confirmó en las últimas horas la fecha exacta del depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 para todos los trabajadores de la administración pública.
Desde el Ejecutivo de la vecina provincia confirmaron que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para estatales estará disponible el martes 16 de diciembre para trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.
Cómo se calcula el aguinaldo
El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se calcula de la siguiente manera:
Se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, horas extra, comisiones, bonificaciones, etc.) dentro de cada semestre del año.
Para calcular el aguinaldo de junio, se consideran los salarios percibidos entre enero y junio.
La fórmula es: (mejor salario del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados en el semestre.
Por ejemplo, si el mejor salario fue de $7000 y la persona trabajó 6 meses, el cálculo sería: (7000/12) x 6 = $3500 de aguinaldo.
En el caso de empleados con menos de un año de antigüedad, se liquida proporcionalmente a los meses trabajados.
El aguinaldo se paga en dos cuotas: la primera, correspondiente al 50%, se abona en la última jornada laboral de junio. La segunda cuota se paga en diciembre.
Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.
Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.
Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.
Cuándo se paga el Bono
El bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre de 2025 y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000 y de $200.000 para quienes cobren más de ese tope.
Los sueldos de diciembre se liquidan después del feriado de fin de año, del 2 al 5 de enero de 2026. Con este orden, el trabajador recibe la remuneración mensual y el segundo aguinaldo en fechas separadas pero cercanas.