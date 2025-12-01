lunes 01 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 09:07
Pagos.

Aguinaldo y aumentos en Tucumán: cuándo se cobra y de cuánto será la actualización salarial de diciembre

Según detallaron, los trabajadores estatales de Tucumán recibirán el medio aguinaldo antes del 16 de diciembre y una actualización salarial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

El aguinaldo de fin de año para los empleados estatales de Tucumán se acreditará antes del 16 de diciembre, según informó el Gobierno provincial. El pago se realizará dentro de los plazos previstos y sin demoras, manteniendo el esquema acordado con los gremios estatales.

Lee además
Cronograma de Pagos en Tucumán 
Cronograma.

Tucumán confirma nuevas fechas para el pago de sueldos estatales de noviembre
tucuman en alerta por sarampion: siguen a un tucumano que viajo con pasajeros infectados
Salud.

Tucumán en alerta por sarampión: siguen a un tucumano que viajó con pasajeros infectados

Este adelanto forma parte del cronograma anual de compromisos salariales que la provincia busca cerrar antes de las fiestas.

Aumentos salariales en Tucumán: cuánto se cobrará en diciembre

En diciembre también se verán reflejados los incrementos correspondientes a octubre y noviembre, establecidos en las actas paritarias vigentes. La actualización prevista se ubica entre el 4% y el 4,5%, dependiendo de las variaciones inflacionarias del período.

Según detallaron, el esquema de aumentos continúa aplicándose cada dos meses para acompañar la evolución de precios. En esa línea, el ministro Regino Amado recordó que este mecanismo ya estaba acordado con los gremios y destacó: “Actualizamos los salarios cada dos meses de acuerdo a la inflación, tal como se firmó en las actas paritarias”.

Casa de Gobierno de Tucumán
Cronograma de Pagos en Tucumán

Cronograma de Pagos en Tucumán

Pase a planta permanente: cómo avanza el proceso

En paralelo al pago del aguinaldo y la actualización salarial, sigue en marcha el proceso de pase a planta permanente o transitoria para el personal que reúne los requisitos formales. Cada área del Estado revisa legajos y documentaciones, y los gremios acercan las presentaciones correspondientes a los trabajadores que podrían ser incorporados.

Sobre este punto, el ministro Regino Amado señaló que se avanza caso por caso y explicó: “Estamos trabajando en cada área con el pase a planta permanente a quienes corresponda”. El procedimiento forma parte de las regularizaciones administrativas previstas para esta etapa del año.

Un cierre de año con foco en la previsibilidad salarial

Desde la provincia señalaron que las actualizaciones previstas en las actas salariales ya están en proceso de liquidación y que continúan las reuniones con los gremios para ajustar los puntos pendientes. Al respecto, el ministro Regino Amado indicó: “Seguimos dialogando con los gremios para cumplir lo que está acordado”, en referencia al esquema de incrementos previsto para fin de año.

También mencionaron que sigue adelante el proceso de incorporación de personal a planta permanente o transitoria, en un contexto nacional donde distintas áreas del sector público atraviesan recortes. Según Amado, “en Tucumán se están revisando los casos que corresponden para garantizar continuidad laboral”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tucumán confirma nuevas fechas para el pago de sueldos estatales de noviembre

Tucumán en alerta por sarampión: siguen a un tucumano que viajó con pasajeros infectados

Internaron de urgencia a José Alperovich este domingo

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

Fuertes vientos en el norte argentino: reportan árboles caídos y fallas eléctricas en la región

Lo que se lee ahora
Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy
Economía.

Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ekel Meyer.
Luto.

Falleció Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer
Luto en la Justicia jujeña.

Decretan asueto en el Poder Judicial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet
Show.

Cancelaron la función en Jujuy de este domingo del Moscow State Ballet

Carlos Sadir.
Luto.

El gobernador Carlos Sadir lamentó el fallecimiento de Ekel Meyer

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel