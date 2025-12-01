Aguinaldo y aumentos en Tucumán: cuándo se cobra y de cuánto será la actualización salarial de diciembre

El aguinaldo de fin de año para los empleados estatales de Tucumán se acreditará antes del 16 de diciembre , según informó el Gobierno provincial. El pago se realizará dentro de los plazos previstos y sin demoras, manteniendo el esquema acordado con los gremios estatales.

Este adelanto forma parte del cronograma anual de compromisos salariales que la provincia busca cerrar antes de las fiestas.

En diciembre también se verán reflejados los incrementos correspondientes a octubre y noviembre , establecidos en las actas paritarias vigentes. La actualización prevista se ubica entre el 4% y el 4,5% , dependiendo de las variaciones inflacionarias del período.

Según detallaron, el esquema de aumentos continúa aplicándose cada dos meses para acompañar la evolución de precios. En esa línea, el ministro Regino Amado recordó que este mecanismo ya estaba acordado con los gremios y destacó: “Actualizamos los salarios cada dos meses de acuerdo a la inflación, tal como se firmó en las actas paritarias” .

Casa de Gobierno de Tucumán Cronograma de Pagos en Tucumán

Pase a planta permanente: cómo avanza el proceso

En paralelo al pago del aguinaldo y la actualización salarial, sigue en marcha el proceso de pase a planta permanente o transitoria para el personal que reúne los requisitos formales. Cada área del Estado revisa legajos y documentaciones, y los gremios acercan las presentaciones correspondientes a los trabajadores que podrían ser incorporados.

Sobre este punto, el ministro Regino Amado señaló que se avanza caso por caso y explicó: “Estamos trabajando en cada área con el pase a planta permanente a quienes corresponda”. El procedimiento forma parte de las regularizaciones administrativas previstas para esta etapa del año.

Un cierre de año con foco en la previsibilidad salarial

Desde la provincia señalaron que las actualizaciones previstas en las actas salariales ya están en proceso de liquidación y que continúan las reuniones con los gremios para ajustar los puntos pendientes. Al respecto, el ministro Regino Amado indicó: “Seguimos dialogando con los gremios para cumplir lo que está acordado”, en referencia al esquema de incrementos previsto para fin de año.

También mencionaron que sigue adelante el proceso de incorporación de personal a planta permanente o transitoria, en un contexto nacional donde distintas áreas del sector público atraviesan recortes. Según Amado, “en Tucumán se están revisando los casos que corresponden para garantizar continuidad laboral”.