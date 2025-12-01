Nuevo aumento de los combustibles: así quedaron los precios en las estaciones de San Salvador de Jujuy

Desde los primeros minutos de este lunes 1 de diciembre de 2025, los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores . El incremento está vinculado a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono , dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.

En Jujuy, TodoJujuy ya había anticipado el viernes que este ajuste llegaría a los surtidores a partir de hoy, en el marco del esquema de incrementos graduales que el Ejecutivo aplicó durante 2025 para evitar trasladar de una sola vez todo el impacto impositivo.

En una de las estaciones de servicio, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy, los nuevos precios que se registran en esta mañana son:

Si bien se trata de un aumento aplicado a nivel nacional, los valores finales no son idénticos en todas las bocas de expendio . Incluso dentro de la misma bandera nacional, el precio puede variar según la localización de la estación, los costos logísticos, impuestos locales y el nivel de competencia en cada zona, lo que explica diferencias de varios pesos por litro entre una ciudad y otra.

En San Salvador de Jujuy también se observan contrastes entre distintas estaciones: algunas mantienen precios apenas por debajo de los $1.700 para la nafta súper, mientras que otras ya se acercan a los valores de las premium. Para el automovilista, esto implica tener que comparar en qué surtidor cargar, aun cuando se trate de estaciones de la misma compañía

Precios en una estación de servicio (YPF) sobre Ruta 9:

Nafta Súper: $1.729

$1.729 Infinia: $1.931

$1.931 Infinia Diesel: $1.973

$1.973 Diesel 500: $1.814

Nafra 1 de diciembre de 2025 Este 1 de diciembre aumentó el precio de los combustibles a nivel nacional

Nuevo aumento en el precio de los combustibles en enero 2026

Desde el día de hoy, con la suba impositiva, el precio de base tendrá un recargo automático, al que se pueden sumar variaciones según la marca, la zona y los costos logísticos. Solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $16,37 sobre los valores vigentes y en el gasoil $13,54. La medida se oficializó este viernes a través del decreto 840, publicado en el Boletín Oficial.

El decreto también adelanta que este no será el último movimiento sobre los combustibles. Desde el 1 de enero de 2026, salvo una nueva postergación, el Gobierno aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025, que viene desdoblando para amortiguar el impacto en la inflación. Es decir, en el verano podría llegar una nueva ronda de incrementos vinculados a los impuestos específicos.

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en más de diez oportunidades la actualización de estos tributos, justamente para evitar saltos bruscos en los surtidores. Sin embargo, cada tramo que se suma termina presionando sobre el bolsillo de quienes usan el auto a diario, el transporte de cargas y el resto de la cadena de precios que depende del combustible para funcionar.