Desde el lunes 1 de diciembre vuelve a aumentar la nafta por la actualización de impuestos

El Gobierno nacional vuelve a aumentar el precio de la nafta , el tablero de los combustibles tendrá movimiento desde el próximo lunes. A través de un nuevo ajuste en los impuestos que pesan sobre la nafta y el gasoil, se confirmó una suba que comenzará a regir desde el lunes 1 de diciembre en todo el país. La medida impacta de manera directa en el precio por litro que pagan los automovilistas en los surtidores.

La actualización alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al gravamen al dióxido de carbono (IDC) , dos tributos que se trasladan de forma plena al precio final. Según lo dispuesto en el decreto 840 publicado en el Boletín Oficial, solo por la parte impositiva la nafta súper sumará $16,37 por litro , mientras que el gasoil aumentará $13,54 respecto de los valores actuales.

El punto clave para los consumidores es la fecha; el incremento se aplicará a partir del lunes 1 de diciembre . Eso significa que todas las cargas de combustible que se realicen desde ese día ya incorporarán la nueva escala de impuestos, más allá de que luego cada petrolera defina su política de precios y eventuales ajustes adicionales.

Con la suba impositiva, el precio de base tendrá un recargo automático, al que se pueden sumar variaciones según la marca, la zona y los costos logísticos.

Solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $16,37 sobre los valores vigentes y en el gasoil $13,54. La medida se oficializó este viernes a través del decreto 840, publicado en el Boletín Oficial.

Como referencia, en la Ciudad de Buenos Aires la nafta súper de YPF se ubica hoy en torno a los $1530 por litro. En provincias del interior, donde los valores suelen ser algo más altos, el impacto se sentirá en la misma dirección, aunque con números finales distintos.

Centrándonos en la provincia de Jujuy, en algunas estaciones de servicio de la capital jujeña el precio del la nafta súper supera los $1.700 (datos del lunes 24 al viernes 28 de noviembre de 2025)

Nafta Súper: $1.710

Infinia: $1.920

Infinia Diesel: $1.959

Diesel 500: $1.781

Lo que viene en enero con los impuestos

El decreto también adelanta que este no será el último movimiento sobre los combustibles. Desde el 1 de enero de 2026, salvo una nueva postergación, el Gobierno aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025, que viene desdoblando para amortiguar el impacto en la inflación. Es decir, en el verano podría llegar una nueva ronda de incrementos vinculados a los impuestos específicos.

Desde mediados de 2024, el Ejecutivo desdobló en más de diez oportunidades la actualización de estos tributos, justamente para evitar saltos bruscos en los surtidores. Sin embargo, cada tramo que se suma termina presionando sobre el bolsillo de quienes usan el auto a diario, el transporte de cargas y el resto de la cadena de precios que depende del combustible para funcionar.