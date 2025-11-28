Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA) Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla" de Maimará

Una situación de violencia entre adultos alteró la tranquilidad de la comunidad educativa de Maimará. Una madre fue agredida físicamente por otra dentro de la Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla”, en medio de una reunión convocada para abordar quejas por el comportamiento de un alumno de primer grado. La mujer atacada debió recibir atención médica y posteriormente radicó la denuncia policial.

La agresión en plena reunión escolar en Maimará Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el pasado miércoles, durante un encuentro en el que participaron el director, el vicedirector, la maestra de primer grado y familiares del niño cuya conducta venía generando reclamos. En ese contexto, la madre del alumno cuestionado comenzó a elevar el tono de la discusión, negándose a asumir responsabilidad por los hechos atribuidos a su hijo dentro del aula.

De acuerdo a la denuncia, la situación escaló rápidamente cuando la mujer empezó a gritar y, en medio de la tensión, se abalanzó sobre la otra madre. La agredió golpeándola en la cabeza y le torció la mano con fuerza, provocándole dolor e hinchazón. El episodio se produjo delante de las autoridades escolares, en un ámbito que debería estar destinado al diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

Escuela N° 13 "Ernesto Eudoro Padilla Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla" de Maimará Denuncia, atención médica y pedido de intervención Ante la agresión, el personal directivo intervino de inmediato para separar a la atacante de la víctima y contener la situación dentro del establecimiento. Una vez fuera de la escuela, la mujer agredida se dirigió a la Seccional 37ª de Maimará, donde formalizó la denuncia policial por lo sucedido. Luego, por disposición de los efectivos, fue trasladada al hospital “Dr. Miguel Ángel Miskoff” para su revisión y la constatación de las lesiones.

A partir de este hecho, otros tutores de la institución manifestaron su preocupación y solicitaron formalmente la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación. Sostienen que los problemas de conducta del alumno ya venían siendo advertidos y que la falta de soluciones efectivas terminó derivando en este episodio de violencia entre adultos, dentro del propio ámbito escolar.

