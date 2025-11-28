viernes 28 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 13:38
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

El hecho ocurrió en la Escuela 13 Ernesto Eudoro Padilla DE Maimará. Otros tutores pidieron la intervención del Ministerio de Educación por los conflictos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)

Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla de Maimará

Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla" de Maimará

Una situación de violencia entre adultos alteró la tranquilidad de la comunidad educativa de Maimará. Una madre fue agredida físicamente por otra dentro de la Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla”, en medio de una reunión convocada para abordar quejas por el comportamiento de un alumno de primer grado. La mujer atacada debió recibir atención médica y posteriormente radicó la denuncia policial.

Lee además
El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa
Luck Ra apareció en una escuela y dio un show sorpresa: la emocionante reacción de los estudiantes.  video
Mundo musical.

Luck Ra sorprendió en una escuela y brindó un show: la emoción de los alumnos

La agresión en plena reunión escolar en Maimará

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el pasado miércoles, durante un encuentro en el que participaron el director, el vicedirector, la maestra de primer grado y familiares del niño cuya conducta venía generando reclamos. En ese contexto, la madre del alumno cuestionado comenzó a elevar el tono de la discusión, negándose a asumir responsabilidad por los hechos atribuidos a su hijo dentro del aula.

De acuerdo a la denuncia, la situación escaló rápidamente cuando la mujer empezó a gritar y, en medio de la tensión, se abalanzó sobre la otra madre. La agredió golpeándola en la cabeza y le torció la mano con fuerza, provocándole dolor e hinchazón. El episodio se produjo delante de las autoridades escolares, en un ámbito que debería estar destinado al diálogo y la resolución pacífica de conflictos.

Escuela N° 13 "Ernesto Eudoro Padilla
Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla

Escuela N° 13 “Ernesto Eudoro Padilla" de Maimará

Denuncia, atención médica y pedido de intervención

Ante la agresión, el personal directivo intervino de inmediato para separar a la atacante de la víctima y contener la situación dentro del establecimiento. Una vez fuera de la escuela, la mujer agredida se dirigió a la Seccional 37ª de Maimará, donde formalizó la denuncia policial por lo sucedido. Luego, por disposición de los efectivos, fue trasladada al hospital “Dr. Miguel Ángel Miskoff” para su revisión y la constatación de las lesiones.

A partir de este hecho, otros tutores de la institución manifestaron su preocupación y solicitaron formalmente la intervención de las autoridades del Ministerio de Educación. Sostienen que los problemas de conducta del alumno ya venían siendo advertidos y que la falta de soluciones efectivas terminó derivando en este episodio de violencia entre adultos, dentro del propio ámbito escolar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Luck Ra sorprendió en una escuela y brindó un show: la emoción de los alumnos

"Trata express": la red que capta alumnas en colegios de Salta y encendió una alerta en todo el NOA

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador Carlos Sadir

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)
Justicia.

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta amarilla en Jujuy por temperaturas altas.
Advertencia.

Hay una nueva alerta por calor extremo en Jujuy: las zonas afectadas

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Red de trata (foto ilustrativa). video
Alarmante.

Preocupación y dolor: así funcionaba la red de trata de alumnas en Salta

Seccional 52 de San Pedro.
Delito.

San Pedro: detuvieron a un hombre que secuestró, golpeó e intentó prender fuego a su novia

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel