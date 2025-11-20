jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 09:22
Luck Ra sorprendió en una escuela y brindó un show: la emoción de los alumnos

El artista oriundo de Córdoba se presentó junto a su banda para interpretar uno de sus grandes éxitos en un lugar fuera de lo común.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luck Ra apareció en una escuela y dio un show sorpresa: la emocionante reacción de los estudiantes. 

Luck Ra mantiene un vínculo cercano con sus seguidores, algo que se refleja tanto en sus presentaciones en vivo como en distintos festivales y encuentros íntimos con su público. Recientemente, el artista protagonizó un momento muy emotivo al presentarse en una escuela, donde sorprendió a los alumnos interpretando varias canciones en el patio.

Como era de esperarse, las grabaciones de este gesto se difundieron rápidamente en redes. El artista decidió tocar su éxitoQue me falte todo” acompañado de su banda, mientras los alumnos se movían al ritmo, cantaban y saltaban junto al cantante cordobés.

El músico se presentó en un colegio.

La Joaqui, pareja de Luck Ra, felicitó al artista cordobés por el show

Faltás al colegio y cae Luck Ra”, publicó el intérprete de “Qué sed”, haciendo alusión a un meme conocido. Además, lanzó un reto para otras escuelas: “Al que tenga más aguante le caemos con la banda. Gracias por el amor de hoy. Estas cosas me alegran el corazón”.

Tras la difusión del video del emotivo encuentro en redes sociales, llamó la atención un mensaje de La Joaqui, pareja de Luck Ra: “Che se te da bien con los niños, ¿ya podemos tener los nuestros?”.

La cantante de RKT también expresó: “Qué hombre que sos mi amorcito”, mostrando admiración por su novio. Otros usuarios se sumaron con comentarios como “Sos un genio”, “Sos el mejor”, “Facu vos sos un artista completo y una gran y hermosa persona, la gente te ve y se alborota!”, “Me imagino la emoción de los chicos”, entre muchos otros.

La canción de Luck Ra que se volvió un hit en España

Luck Ra atraviesa un año extraordinario, tras su debut en el estadio Vélez, donde reunió a cerca de 50.000 personas con localidades totalmente agotadas. Su música ha trascendido fronteras, alcanzando los primeros lugares en los rankings de varios países.

En España, la organización Productores de Música (PROMUSICAE) otorgó el reconocimiento de Triple Platino a “La Morocha”, el exitoso tema que grabó junto a BM y que continúa sonando internacionalmente.

A su consolidación en España se suman las dos candidaturas que recibió en los Los 40 Music Awards 2025, evento en el que actuó durante la ceremonia del 7 de noviembre junto a destacados representantes de la música urbana.

El fenómeno no se limitó a Argentina: su éxito también se disparó en España, donde ingresó al Top 10 de Spotify y permaneció en la lista por más de 200 días consecutivos, consolidando a Luck Ra como uno de los artistas más populares y escuchados del país ibérico.

