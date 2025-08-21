Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Luck Ra

El reconocido artista Luck Ra reveló en las últimas horas cuál es su verdadero nombre, generando gran repercusión. No solo porque hasta ahora era un dato desconocido, sino también porque aseguró que comparte una denominación similar a la de un prócer argentino: se llama Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús.

Cómo se llama Luck Ra: el vínculo con Manuel Belgrano La revelación se produjo durante una emisión de La Voz, en un momento que no estuvo ligado a las interpretaciones de los participantes. Tras la presentación de integrantes del equipo de Soledad, Luck Ra sorprendió al público al confesar su nombre completo.

Todo comenzó cuando el conductor, Nico Occhiato, decidió referirse a los jurados con sus nombres de pila y no con los artísticos, llamándolos “Facu” y “Juli” (por Luck Ra y Cazzu). “Mirá que yo tengo primer nombre también”, intervino el cantante de cuarteto, a lo que Occhiato respondió en tono de broma: “Juan”. El artista, entre sorprendido y tímido, replicó: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”.

Luck Ra.jpg En ese momento, Lali Espósito acotó: “¿Juan Facundo? Es rara la combinación”, lo que dio pie a que siguieran indagando sobre el nombre completo del artista. “Vos tenés un nombre largo. ¿Cómo es todo tu nombre?”, preguntó Occhiato. Fue entonces cuando Luck Ra decidió cantarlo de corrido: “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”. Ante la sorpresa de sus colegas, reafirmó que efectivamente así figura en su documento. Cabe destacar que el cantante comparte parte de su nombre con el prócer argentino Manuel Belgrano, cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Manuel Belgrano.

