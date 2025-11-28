viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 07:01
Datos.

Mortalidad infantil en Jujuy: bajó en los últimos años, pero sigue arriba de la media nacional

Según el informe de niñez 2025 del INDEC, la mortalidad infantil registró un descenso sostenido en el país y Jujuy se posiciona por encima del promedio nacional.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mortalidad infantil.

Mortalidad infantil.

El INDEC publicó el Dosier Estadístico de Niñas, Niños y Adolescentes 2025, que incluye información sobre la evolución de la mortalidad infantil en Argentina y la clasificación provincial, donde Jujuy aparece en los rangos superiores del país.

Según el informe, la tasa de mortalidad infantil del país se redujo a la mitad entre 2000 y 2023, pasando de 16,6 a 8 muertes por cada mil nacidos vivos. Este descenso se sostuvo de manera constante durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, el informe también muestra que las brechas entre provincias siguen existiendo. En el año 2000 muchas provincias del Norte argentino —incluida Jujuy— tenían tasas ubicadas en los rangos más altos del país, superando los 20 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos.

image
Tasa de mortalidad infantil a&ntilde;o 2000.

Tasa de mortalidad infantil año 2000.

Para 2023, aunque la situación mejoró en todo el país, Jujuy continúa dentro del grupo de provincias con tasas superiores al promedio nacional, ubicándose en un rango estimado de entre 9,5 y 11,6 por cada 1.000 nacidos vivos, según el mapa 3.b del dosier.

image
Tasa de mortalidad infantil a&ntilde;o 2023.

Tasa de mortalidad infantil año 2023.

Los datos muestran que Jujuy logró reducir su mortalidad infantil en línea con la tendencia nacional. En comparación con dos décadas atrás, cuando la provincia se encontraba entre las de mayor mortalidad del país, hoy registra valores más bajos que los de inicios de los años 2000.

Principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional

El dosier detalla las causas más frecuentes de muerte en niñas y niños de 0 a 4 años a nivel nacional. Entre las más registradas se encuentran:

  • Afecciones originadas en el período perinatal.

  • Malformaciones congénitas.

  • Enfermedades del sistema respiratorio.

  • Causas externas y accidentes.

El documento indica que estos grupos de causas son los que concentran la mayor proporción de fallecimientos en ese rango etario.

