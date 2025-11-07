Roblox: polémica por grooming, acoso y salud mental infantil

Alerta por la plataforma Roblox.

Los juegos online son una diversión para los más chicos y un miedo para los adultos. En el último tiempo han crecido las denuncias y casos por grooming, acoso y consultas a causa de la plataforma Roblox, en donde los menores se encuentran en total vulnerabilidad y ya el juego pasa a segundo plano.

“De 10 pacientes, 8 o 9 usaron Roblox alguna vez en Jujuy” alertó la licenciada María de los Ángeles Antola en Canal 4. En la interesante nota la psicóloga de Diablos Azules Esport Jujuy, que trabaja a diario con niñas, niños y adolescentes apunta a informar sin demonizar: entender cómo funciona Roblox, dónde están los riesgos y qué pueden hacer familias y autoridades.

María de los Ángeles Antola – Psicóloga de los Diablos Azules Esport - TJ

