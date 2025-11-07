Evacuaron a los alumnos de la Escuela Legado Belgraniano por amenaza de bomba

Escuela Legado Belgraniano - Campo Verde

La comunidad educativa de la Escuela Legado Belgraniano vivió una mañana de tensión este viernes 7 de noviembre, cuando recibió, a través de un mensaje de texto, una amenaza de bomba. Tras activar los protocolos correspondientes, se detectó que no había ningún elemento peligroso y el establecimiento estaba fuera de peligro.

La directora confirmó que es la primera vez que ocurre una situación de estas características y adelantó que el dictado de clases en el turno tarde será totalmente normal.

Qué pasó en la Escuela Legado Belgraniano Mientras se desarrollaban con normalidad las clases del turno mañana en la Escuela Legado Belgraniano, la institución recibió un mensaje de texto con una amenaza de bomba dentro del establecimiento. En ese momento, los directivos activaron los protocolos correspondientes y evacuaron a los estudiantes de la institución ubicada en Campo Verde.

Tras aproximadamente una hora de trabajo de efectivos de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Explosivos, se constató que no había elementos peligrosos, por lo que la amenaza habría sido una falsa alarma.

Escuela Legado Belgraniano (1) "Fue una falsa alarma, se evacuó a los estudiantes de turno mañana de la primaria y también a los niños del jardín para resguardar su seguridad", explicó en principio Claudia Vera, directora de la Escuela Legado Belgraniano. En otro momento, la docente agregó: "Avisamos a la Brigada de Investigaciones que tuvimos una amenaza de bomba por mensaje de texto. Después, una vez que el persona de Bomberos dio el aviso de que el resultado arrojó negativo, se pudo ingresar a la escuela nuevamente". Asimismo, la directora aseguró que las clases en el turno tarde se dictarán normalmente.

