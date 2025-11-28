viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 12:56
Justicia.

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

La Justicia lo halló responsable de secuestrar y estrangular a su hijo de dos meses en 2024 en Monterrico. También tenía prohibición de acercamiento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)

Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)

En un Juicio Abreviado, la Justicia jujeña condenó a prisión perpetua a F.M.S., de 23 años, por el asesinato de su hijo de dos meses en la localidad de Monterrico. El tribunal lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento a la persona con quien mantuvo una relación de pareja, y desobediencia judicial, todo en concurso real.

El veredicto se dio a conocer el 27 de noviembre de 2025 en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial. El tribunal estuvo integrado por los jueces penales Felicia Ester Barrios –presidenta de trámite–, María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss, con la asistencia de la actuaria Mariana Córdoba Etchart. Además de la pena de prisión perpetua, los magistrados dispusieron la prohibición total de contacto de Subelza con la madre del menor y su grupo familiar, por cualquier medio.

Amenazas y primer episodio de violencia en Monterrico

Según la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 13, afuera del domicilio de la víctima, en Monterrico. Subelza se presentó para ver a su hijo de dos meses y, teniéndolo en brazos, comenzó a amedrentar a su ex pareja con insultos y una amenaza directa: le dijo que quería llevarse al bebé y que si lo hacía lo mataría, luego se quitaría la vida y la instó a ella a hacer lo mismo. La mujer, atemorizada, rompió en llanto e intentó recuperar al niño; ante la resistencia del acusado, logró quitárselo por la fuerza y entró con el bebé a la vivienda, mientras él se retiraba del lugar.

Pese a ese episodio, días después la violencia escaló. La Fiscalía describió un segundo hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2024, alrededor de las 20, en la zona de la nueva terminal de Monterrico. La madre caminaba junto a su hijo cuando apareció Subelza en un vehículo. El hombre descendió, le pidió ver al bebé y, aprovechando la situación, lo alzó y salió corriendo, fugándose luego en el auto con el menor. Antes de irse, dejó un papel manuscrito con amenazas en cadena: anunció que haría sufrir a la mujer dando muerte al bebé, luego a su madre, a sus hermanas y finalmente a ella, rematando con la frase “ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir”.

Secuestro, homicidio del bebé y Juicio Abreviado

Tras llevarse al niño, el condenado se dirigió a su domicilio ubicado sobre la ruta provincial N° 43, en el paraje La Ovejería, departamento El Carmen. Dejó el vehículo en el ingreso a una finca y se internó hacia el sector posterior, en la zona de cultivo, con el bebé en brazos. Allí permaneció hasta aproximadamente las 2.30 del 20 de diciembre de 2024. En ese lapso, según se acreditó en la causa, estranguló con sus manos a su hijo, sujetándole fuertemente el cuello y provocándole la muerte, con el propósito de causar un profundo sufrimiento a la madre del menor.

De esta manera, Subelza también desobedeció una medida cautelar de prohibición de acercamiento y abstención de ejercer actos de violencia que le había sido ordenada judicialmente y notificada el 12 de diciembre de 2024, tras el primer episodio. Finalmente, el caso llegó a juicio y, en el marco de un Juicio Abreviado, los jueces hicieron lugar al acuerdo suscripto entre la representante del Ministerio Público de la Acusación, Romina Núñez, y la defensa del acusado, a cargo de la abogada Sara Cabezas, en los términos del artículo 411 del Código Procesal Penal de la Provincia, imponiendo la pena máxima de prisión perpetua.

