Restricciones de tránsito en San Salvador de Jujuy por trabajos de mantenimiento

Durante las próximas horas habrá medidas especiales que afectarán el tránsito y la circulación vehicular en San Salvador de Jujuy , debido a trabajos programados por diferentes áreas. Así lo confirmaron desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Policiales. Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Ordenanza. Analizan sumar una aplicación para seguir la ubicación de los colectivos en San Salvador de Jujuy

Por las tareas de mantenimiento de líneas de media tensión que llevará adelante personal de la empresa EJESA, el domingo 30 de noviembre habrá restricciones sobre avenida Ricardo Balbín . Será de 8 a 14 horas con una restricción del tránsito vehicular a media calzada sobre el Puente del Río Chijra.

Mientras que de 15 a 18 horas, habrá otra restricción del tránsito vehicular también a media calzada en la colectora de Avenida Ricardo Balbín , en el tramo comprendido entre Arquitecto Domingo H. Baca y Cap. Lucio Cau.

Por los trabajos de repavimentación en calle Campero, entre Avenida El Éxodo y Lisandro de la Torre , durante este viernes se implementarán nuevas medidas. Entre las 22 y las 6 horas del sábado 29 , se prohibirá el estacionamiento y se restringirá la circulación vehicular a media calzada en dicho sector.

transito (Foto de archivo)

Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Queda una semana para que la Promo 2025 viva su Cena Blanca en Ciudad Cultural el viernes 5 de diciembre. El valor de la tarjeta es de $60.000 y se adquiere hasta el día de hoy, viernes 28 de noviembre, en cada establecimiento.

Hasta el momento, según los datos proporcionados, 15 establecimientos rindieron el valor de la tarjeta confirmando la presencia de 3.900 egresados, mientras que en 2024 el número se elevó a 4.500 aproximadamente.

La organización también comunicó el esquema de ingresos por turnos y operativos dentro del predio para ordenar la noche. Para familias y estudiantes, eso significa prever traslados, horarios internos y la acreditación por escuelas.

El menú ya fue elegido por voto estudiantil y este año ganó el “Menú Joven”: recepción con sándwiches de miga, empanadas y chips; principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre. La encuesta se realizó en todas las escuelas y la opción “rápida” se impuso a la tradicional.

Sobre la cantidad de asistentes, la organización no publicó un número final, sino uno estimativo que hace referencia a que aproximadamente 3.900 egresados se reunirán el próximo viernes 5 de diciembre en Ciudad Cultural para cerrar una etapa.