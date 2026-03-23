"Fue una situación desesperante": así vivió el dueño el robo en San Pedrito

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

Un violento hecho se registró en una pizzería del barrio San Pedrito , en San Salvador de Jujuy, donde un hombre armado ingresó al local y se robó el dinero de la caja.

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Policial. Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

El episodio ocurrió durante la madrugada en un comercio ubicado en la esquina de avenida Almirante Brown y Puna, cuando el personal ya se encontraba cerrando el lugar. Según la denuncia, el delincuente actuó solo, a cara descubierta, y tras concretar el robo escapó rápidamente sin dejar personas heridas.

El dueño del local, Lucas Ortiz, relató cómo vivió el momento del asalto, que quedó registrado por las cámaras de seguridad. “ Fue una situación muy desesperante, porque yo hace cinco minutos estaba acá y me fui a mi casa, que queda a dos cuadras ”, contó.

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En ese instante recibió el aviso del robo. “ Me llaman y me dicen ‘nos están robando’. Cuando veo el video, salgo corriendo, pero ya no estaba ”, puntualizó.

Tras el hecho, el propietario intentó encontrar al asaltante por sus propios medios, mientras también daba aviso a la Policía. “Salí en el auto a buscarlo por todos lados, mi mamá también, pero no aparecía. Fue una desesperación total”, expresó.

En paralelo, efectivos policiales llegaron al lugar tras el llamado al 911 y comenzaron con las actuaciones correspondientes.

El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. (2)

Cuánto dinero se llevó el delincuente tras el robo a mano armada

De acuerdo al testimonio del dueño, el robo fue significativo. “Aproximadamente un poco más de 200 mil pesos nos robaron”, indicó.

Se trataba de la recaudación de la noche, producto de la actividad del comercio. El sospechoso habría estado observando el lugar.

Según reconstruyeron a partir de las cámaras, el asaltante habría pasado previamente por la zona. “Dicen que pasó, miró y después volvió a pasar, como sondeando para ver el momento indicado”, explicó Ortiz. Cabe mencionar que ese dato forma parte de la investigación que sigue en curso.

La investigación sigue en marcha

El hecho fue denunciado y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 6ª. Las imágenes de las cámaras de seguridad son clave para avanzar en la causa.

Según trascendió, el sospechoso estaría identificado, aunque hasta el momento no fue detenido. “Seguimos trabajando como siempre”, precisó el comerciante.

A pesar del momento vivido, el comerciante aseguró que el local continúa funcionando con normalidad. “Hoy estamos trabajando día a día como siempre”, concluyó.