Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada del sábado en una pizzería del barrio San Pedrito , en San Salvador de Jujuy, donde un hombre armado ingresó al local y se llevó la recaudación de la caja.

Deportes. El jujeño Fabio Mamaní ganó la maratón de la Policía de Salta

Policial. Estafa millonaria en Jujuy: le ofrecieron descuentos en un servicio y le vaciaron la cuenta

El asalto ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de avenida Almirante Brown y Puna , identificado como Pizzería Ian . Según la información recabada, el episodio se produjo cerca de las 00:49 , cuando el dueño del local y un familiar ya se encontraban cerrando.

De acuerdo con la denuncia, el hombre entró al negocio exhibiendo un arma de fuego y se llevó $150.000 en efectivo. Luego escapó sin causar lesiones.

La propia víctima relató lo ocurrido en redes sociales y explicó cómo fue el ingreso del delincuente. “ Ya estábamos cerrando y el sujeto abrió la puerta e ingresó apuntando con un arma de fuego 9mm ”, describió.

El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. (2)

Según esa reconstrucción, el asaltante actuó solo, a cara descubierta y sin acompañantes. Tras tomar el dinero, salió del lugar y huyó en dirección desconocida.

Uno de los elementos centrales para la investigación es que todo el episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio, material que ahora forma parte de la causa.

pizzería de avenida Almirante Brown Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

La investigación sigue en marcha

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y luego acompañaron a los damnificados a realizar la denuncia correspondiente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 6ª.

De acuerdo con la información aportada desde la investigación, el sospechoso ya estaría identificado, aunque hasta el momento no había sido detenido. Por ahora, la causa sigue en curso y se espera avanzar con nuevas medidas a partir de las imágenes de seguridad y los testimonios incorporados.