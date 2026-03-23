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23 de marzo de 2026 - 12:44
Policial.

Robo a mano armada en una pizzería de San Pedrito, el hecho quedó grabado

El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. No hubo heridos y la investigación sigue en marcha.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. (1)
El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. (2)
Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

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El asalto ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de avenida Almirante Brown y Puna, identificado como Pizzería Ian. Según la información recabada, el episodio se produjo cerca de las 00:49, cuando el dueño del local y un familiar ya se encontraban cerrando.

De acuerdo con la denuncia, el hombre entró al negocio exhibiendo un arma de fuego y se llevó $150.000 en efectivo. Luego escapó sin causar lesiones.

El asalto ocurrió en una pizzería de San Pedrito, avenida Almirante Brown y Puna. (2)

El asalto de la pizzería quedó registrado por las cámaras

La propia víctima relató lo ocurrido en redes sociales y explicó cómo fue el ingreso del delincuente. “Ya estábamos cerrando y el sujeto abrió la puerta e ingresó apuntando con un arma de fuego 9mm”, describió.

Según esa reconstrucción, el asaltante actuó solo, a cara descubierta y sin acompañantes. Tras tomar el dinero, salió del lugar y huyó en dirección desconocida.

Uno de los elementos centrales para la investigación es que todo el episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio, material que ahora forma parte de la causa.

pizzería de avenida Almirante Brown
Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

Entró armado a una pizzería de avenida Almirante Brown y escapó con la recaudación

La investigación sigue en marcha

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y luego acompañaron a los damnificados a realizar la denuncia correspondiente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 6ª.

De acuerdo con la información aportada desde la investigación, el sospechoso ya estaría identificado, aunque hasta el momento no había sido detenido. Por ahora, la causa sigue en curso y se espera avanzar con nuevas medidas a partir de las imágenes de seguridad y los testimonios incorporados.

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