Confirman tres casos de hantavirus en Jujuy y descartan un brote

La Dirección Provincial de Epidemiología confirmó tres casos de hantavirus en Jujuy y llevó tranquilidad a la población al asegurar que actualmente no existe circulación del virus Andes en el territorio provincial.

Mundo. La OMS descartó que el hantavirus pueda convertirse en una pandemia como el Covid-19

Mundo. Cancillería confirmó que evacuarán al argentino del crucero con hantavirus hacia Países Bajos

Según detallaron las autoridades sanitarias, los contagios registrados hasta la Semana Epidemiológica 17 de 2026 mantienen relación con exposición ambiental y actividades rurales, sin vínculos epidemiológicos entre sí ni evidencia de transmisión entre personas.

Desde el organismo provincial remarcaron además que no existe situación de brote y que todos los eventos detectados responden a cuadros aislados asociados al contacto con excretas de roedores silvestres.

Hantavirus Hantavirus.

Quiénes son los pacientes confirmados

Uno de los casos corresponde a un hombre de 33 años oriundo de Calilegua , quien realizaba tareas rurales nocturnas en cañaverales. El paciente permaneció internado y presentó una evolución favorable.

, quien realizaba tareas rurales nocturnas en cañaverales. El paciente permaneció internado y presentó una evolución favorable. El segundo contagio se detectó en una joven de 20 años de Puente Lavayén , trabajadora rural vinculada a la cosecha de poroto. Según el informe oficial, la mujer se encuentra estable y continúa con manejo ambulatorio.

, trabajadora rural vinculada a la cosecha de poroto. Según el informe oficial, la mujer se encuentra estable y continúa con manejo ambulatorio. En tanto, el tercer caso corresponde a un hombre de 36 años dedicado al cuidado de ganado en el departamento Santa Bárbara.

Desde Epidemiología explicaron que los tres pacientes atravesaron situaciones compatibles con transmisión zoonótica clásica, vinculada al contacto con ambientes contaminados por roedores silvestres.

Salud descartó transmisión comunitaria

Las autoridades provinciales aclararon que los casos ocurrieron en diferentes momentos y localidades, por lo que no presentan relación epidemiológica entre sí.

Además, insistieron en que actualmente no circula el virus Andes en Jujuy, variante que sí posee evidencia científica de transmisión entre personas.

El Ministerio de Salud también señaló que en la provincia circulan históricamente los virus Orán y Laguna Negra, asociados principalmente a casos aislados por exposición ambiental.

En ese contexto, remarcaron que no existen registros de cadenas de contagio comunitario sostenido dentro del territorio jujeño.

Hantavirus Hantavirus.

Qué ocurrió con el brote investigado en el sur del país

Desde la cartera sanitaria provincial también hicieron referencia al brote de enfermedad respiratoria aguda grave investigado en un crucero internacional que partió desde Ushuaia.

En ese episodio se detectaron seis casos y uno de ellos resultó positivo para virus Andes. Además, se reportaron tres personas fallecidas vinculadas a la investigación epidemiológica.

Según la Dirección Nacional de Epidemiología, las principales zonas de circulación del virus Andes se concentran en provincias del sur argentino.

A raíz de esa situación, Salud de Jujuy aclaró que el riesgo epidemiológico para la provincia permanece bajo debido a la ausencia de circulación comprobada de esa variante.

Hantavirus Hantavirus.

Qué es el hantavirus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres infectados. El contagio ocurre cuando las personas inhalan partículas contaminadas presentes en la orina, saliva o materia fecal de estos animales.

La enfermedad puede provocar cuadros respiratorios graves y requiere atención médica inmediata ante los primeros síntomas.

Cómo se contagia el hantavirus

La forma más frecuente de transmisión sucede cuando una persona limpia o ingresa a lugares cerrados donde hubo presencia de roedores. Al barrer o mover objetos contaminados, pequeñas partículas pueden quedar suspendidas en el aire e ingresar al organismo por vía respiratoria.

También existe riesgo de contagio por:

Contacto directo con excremento, orina o saliva de roedores.

Mordeduras de ratones infectados.

Manipulación de objetos contaminados.

Consumo de alimentos o agua contaminada.

En Argentina, además, existe una variante conocida como virus Andes que puede transmitirse de persona a persona, aunque esa situación se registra principalmente en provincias del sur del país.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas suelen aparecer entre una y seis semanas después del contagio. En una primera etapa, muchas personas presentan signos similares a una gripe.

Los síntomas más comunes son:

Fiebre alta.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Cansancio intenso.

Náuseas o vómitos.

Dolor abdominal.

Con el avance de la enfermedad, pueden aparecer dificultades respiratorias severas.