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7 de mayo de 2026 - 13:33
Mundo.

Hantavirus: La OMS le pidió a la Argentina que reconsidere su salida del organismo

El pedido se da en el marco de la preocupación internacional por el brote de hantavirus en el Crucero que partió desde Ushuaia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, preocupado por las fiestas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, preocupado por las fiestas.

En medio de la preocupación internacional por el brote de hantavirus detectado en un crucero que partió desde Ushuaia, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió públicamente al Gobierno argentino que reconsidere su decisión de abandonar el organismo internacional.

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El planteo fue realizado durante una conferencia de prensa en Ginebra, donde el titular de la OMS vinculó la necesidad de cooperación global con la respuesta sanitaria ante enfermedades infecciosas.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, afirmó Tedros.

La OMS declaró la emergencia internacional por el brote de viruela del mono en África.
Pedido de la OMS

Pedido de la OMS

El mensaje estuvo dirigido tanto a la Argentina como a Estados Unidos, países que formalizaron su salida de la OMS en los últimos meses.

La salida argentina de la OMS se había hecho efectiva el pasado 17 de marzo, luego de la decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei. El anuncio oficial había sido realizado por el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo entonces que el retiro se concretaba conforme a los plazos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

COOPERACIÓN SANITARIA

En paralelo, el organismo internacional confirmó que la Argentina enviará 2500 pruebas de diagnóstico de hantavirus a laboratorios de cinco países como parte de la cooperación sanitaria internacional para contener el brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgó la situación en la travesía del MV Hondius entre Ushuaia y Europa.
hantavirus

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Mientras tanto, la OMS mantiene bajo seguimiento la situación sanitaria vinculada al crucero donde se detectaron los primeros contagios.

Según informó el director de operaciones de emergencia del organismo, Abdi Rahman Mahamud, el brote podría mantenerse “limitado” si se aplican correctamente las medidas de salud pública y existe cooperación entre los países involucrados.

BROTE EN EL CRUCERO

Hasta el momento, las autoridades sanitarias confirmaron cinco casos positivos de hantavirus sobre un total de ocho sospechosos, incluidos tres fallecimientos.

“Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, advirtió Tedros durante la conferencia.

Crucero
Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

En este sentido, el director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la organización, Abdi Rahman Mahamud, sostuvo que “creemos que este será un brote limitado si se implementan medidas de salud pública y se muestra solidaridad entre países”.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres y puede provocar cuadros respiratorios graves. El brote detectado en el crucero generó preocupación internacional debido a la posibilidad de propagación entre pasajeros y tripulación durante la travesía marítima.

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