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9 de mayo de 2026 - 13:22
Mundo.

La OMS descartó que el hantavirus pueda convertirse en una pandemia como el Covid-19

La OMS aseguró que el contagio entre personas es limitado y destacó que Argentina ya logró controlar brotes similares.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
La OMS descartó una pandemia por casos de Hantavirus

La OMS descartó una pandemia por casos de Hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) buscó llevar tranquilidad frente a los recientes casos de hantavirus vinculados a un crucero que partió desde Ushuaia y dejó una aclaración contundente: el virus no tiene el mismo comportamiento que el coronavirus y, por ahora, no representa un riesgo de propagación global.

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“Esto no es Covid. Esto no es influenza. Se transmite de una manera muy diferente”, explicó Maria Van Kerkhove, directora interina del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS.

Hantavirus
Los roedores contagian hantavirus.

Los roedores contagian hantavirus.

Qué pasó en el crucero que salió desde Ushuaia

La preocupación internacional surgió luego de los casos detectados en el crucero neerlandés MV Hondius, que había partido desde Ushuaia para realizar una travesía por el Atlántico Sur rumbo a Cabo Verde. Hasta el momento, la OMS confirmó ocho casos vinculados al brote: cinco positivos y tres fallecidos. Además, hay pacientes internados en Países Bajos y Sudáfrica.

Sin embargo, el organismo destacó que no aparecieron nuevos casos sintomáticos entre pasajeros y tripulantes, algo considerado una señal alentadora.

Según explicaron los especialistas, dentro de la embarcación se implementaron medidas estrictas para evitar nuevos contagios: aislamiento en camarotes, desinfección permanente y uso obligatorio de mascarillas para quienes debían circular fuera de sus habitaciones.

Crucero
Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

Argentina aparece como antecedente clave

La OMS recordó especialmente el brote ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019, cuando una persona infectada asistió a una reunión social y provocó una cadena de contagios en la Patagonia. Ese episodio terminó con 34 casos confirmados y se convirtió en uno de los antecedentes más estudiados sobre transmisión interpersonal del virus Andes, una de las variantes del hantavirus presentes en Sudamérica.

El doctor Abdirahman Mohamud, integrante de la OMS, explicó que el actual brote tiene características similares debido al contacto prolongado en espacios cerrados.

“Eso no significa que vaya a expandirse por el mundo. Son situaciones puntuales, con convivencia estrecha y prolongada”, sostuvo.

Además, destacó que las herramientas aplicadas en Argentina —como el rastreo de contactos y el aislamiento preventivo— demostraron ser efectivas para cortar la transmisión.

La principal vía de contagio del hantavirus es la inhalación de aerosoles de excreciones de roedores infectados, además de transmisión persona a persona en brotes.

Qué es el virus Andes y cómo se transmite

El virus Andes es una variante del hantavirus presente en Sudamérica y una de las pocas que mostró capacidad limitada de contagio entre humanos. La transmisión suele darse por contacto cercano con personas infectadas, especialmente en ámbitos familiares o durante la atención médica. De todas maneras, la principal vía de contagio continúa siendo el contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

Por eso, la OMS insistió en que el escenario actual no tiene características de pandemia y que el riesgo de expansión masiva sigue siendo bajo.

La advertencia de la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprovechó el caso para remarcar la importancia de mantener inversiones en salud pública, vigilancia epidemiológica y prevención. También señaló que los brotes sanitarios demuestran que los virus no reconocen fronteras y que la cooperación internacional sigue siendo clave frente a enfermedades emergentes.

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