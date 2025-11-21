El Instituto River Plate tendrá una unidad en San Salvador de Jujuy

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, visitó el Instituto Universitario River Plate y firmó un convenio que abrió un nuevo camino educativo para la ciudad. El acuerdo apuntó a reforzar la formación deportiva y a generar un vínculo directo con una institución reconocida a nivel mundial.

Durante la visita, las autoridades del instituto recibieron al jefe comunal y participaron de la firma del convenio. Según lo informado por el municipio, la iniciativa buscó ampliar las oportunidades de estudio para jóvenes y profesionales que ya trabajan en el deporte local o que desean iniciar una carrera vinculada al ámbito deportivo.

El intendente valoró el espacio de capacitación del IURP y señaló que la articulación con el municipio generará beneficios directos para estudiantes y trabajadores del deporte. Destacó que la oferta académica del instituto tiene reconocimiento nacional y llega a distintos puntos del país.

Instituto River Plate y San Salvador de Jujuy. Convenio entre el Instituto River Plate y San Salvador de Jujuy.

Articulación entre el municipio y el IURP

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó que el convenio permitió fortalecer la línea de trabajo con instituciones que apuestan por una mirada federal. Indicó que la presencia del Instituto Universitario River Plate en distintas regiones del país suma acciones que favorecen la formación y el deporte formativo.

El funcionario remarcó que esta alianza brindó herramientas de capacitación para espacios municipales y abrió puertas para nuevas propuestas educativas que llegarán de forma accesible a la comunidad.

La creación de una Unidad de Apoyo Académico

El acuerdo firmado entre el rector del IURP, Marcelo Hernández, y el intendente Raúl Jorge estableció la creación de una Unidad de Apoyo Académico (UdA) en la capital jujeña. Desde ese espacio se gestionará la actividad educativa a distancia y se impulsarán carreras centradas en Educación Física, Periodismo Deportivo, Marketing Deportivo y Administración del Deporte.

La UdA funcionará como punto de acompañamiento para estudiantes que cursan la modalidad virtual y como sede para actividades complementarias que el instituto programe para la región.