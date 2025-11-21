viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 20:57
Salud.

Se viene una gran carrera de Cross Country en Palpalá: todo lo que tenes que saber

El 30 de noviembre se realizará la carrera de Cross Country “Activa-Mente Jujuy", un evento que une deporte y salud mental. Mirá como participar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carrera URKU
Este evento deportivo forma parte de las iniciativas de responsabilidad social planificadas por la empresa para 2025, enfocadas en visibilizar y promover el cuidado de la salud mental en la comunidad.

Distancias y lugar de la carrera

La carrera propone diferentes distancias: 5K, 10K e inclusivo de 1,5K, para que todos puedan sumarse a esta actividad que busca fomentar el autocuidado y el apoyo comunitario a través del deporte. Más allá de la competencia, el objetivo es crear un espacio que fortalezca los vínculos sociales y disminuya el estigma relacionado con problemáticas de salud mental y discapacidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad de Jujuy para vivir una experiencia que combina deporte, arte y emprendimientos, en un ambiente donde se entrena la salud mental y se promueve el bienestar integral desde el primer paso.

urku - carrera

Inscripciones

Las personas interesadas en ser parte de este gran evento deportivo, pueden hacerlo inscribiéndose a través del siguiente link de www.urku.com.ar. Habrá remeras para los primeros 150 inscriptos, intervenidas por el artista plástico Ariel Cortéz.

Salud mental y deporte, las bases de esta carrera

Estefanía Valdez, una de las organizadoras del evento destacó que esta actividad busca generar conciencia y respeto, entendiendo que el cuidado y el bienestar se construyen en red y compartiendo la convicción de que la participación activa en eventos como este contribuye a una cultura organizacional solidaria y comprometida con el entramado social.

Aseguró que lo importante es “instalar las prácticas de cuidados que tienen que ver con actividades básicas de nuestra vida diaria, que si las hacemos entre todos en red, en red nos cuidamos y favorecemos y promocionamos la salud mental”.

“La salud mental es algo que nos atraviesa, que nos constituye. No hay salud sin salud mental, y esto es una realidad. Nosotros pensamos que tiene que ver con diagnósticos, con malestares, y en realidad la salud mental tiene que ver con nuestra vida diaria”.

ESTEFANÍA VALDEZ - Psicóloga

Carrera de Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”

“Una buena alimentación, actividades sociales, las actividades deportivas, actividades artísticas, son todas prácticas de cuidados en nuestra salud mental. Y si nosotros pensamos que eso lo hacemos con el otro, estamos cuidándonos sin saberlo”, dijo en comunicación con Canal 4.

“Hay un montón de prácticas como los gestos, el abrazo, la palabra, la escucha, la disponibilidad, alojar al otro, que hacen al cuidado de la salud mental”, señaló y dijo que el evento “busca también poder facilitar el acceso y la inclusión de personas con discapacidad o que estén atravesando alguna situación de salud mental y que también quieran participar. Ese es el desafío y la oportunidad también de esta carrera”.

Cross Country "Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run"
Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”

Cross Country “Activa-Mente Jujuy – Exincor Trail & Run”

“No es una carrera como las demás, sino que es una invitación a un encuentro. Cuando nosotros hablamos de encuentro, hablamos de que salimos transformados. Llegamos de una manera y nos vamos de otra. No tiene que ver solamente con la competencia, sino que tiene que ver con el intercambio”, destacó.

Detalló que habrá stands recreativos, lúdicos, informativos con actividades para el resto de la comunidad que “capaz que no quiera correr, pero que pueda acercarse y participar y compartir una jornada que tiene que ver con el cuidado de la salud mental”.

“Nosotros no sabemos el impacto de nuestras acciones en la vida del otro. Entonces, si hacemos acciones favorables o positivas, podemos cuidar la salud mental de la comunidad”, cerró la profesional.

Este 30 de noviembre, en Río Blanco, será una mañana para renovar energías, despejar la mente y celebrar que la salud mental.

