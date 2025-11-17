Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

River empató con Vélez como visitante en el Torneo Clausura y dejó escapar una chance para soñar con la Libertadores 2026.

Mientras se disputa la última fecha del Torneo Clausura y ya se confirma que San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perderán la categoría, empieza a despejarse el panorama respecto de qué equipos avanzarán a los octavos de final y qué duelos podrían darse en la fase de eliminación directa .

Fútbol argentino. Qué tiene que pasar para que Boca y River se crucen en los play off del Clausura

La actividad del domingo abrió con dos partidos de la zona B . Uno de ellos tuvo lugar en Liniers , donde Vélez Sarsfield terminó igualando sin goles ante un River Plate urgido de puntos.

Vélez no logró arrebatarle a Riestra el tercer puesto de la tabla, y River —que ya tenía asegurado su pase a los octavos de final— tampoco consiguió trepar hasta el quinto escalón, posición que finalmente quedó en manos de San Lorenzo . A esto se sumó que el equipo dirigido por Gallardo dejó pasar la posibilidad de ubicarse por encima de Argentinos Juniors , que lo supera por una unidad y, por ahora, mantiene el cupo para el Repechaje de la Libertadores.

El conjunto de La Paternal todavía debe enfrentarse a Estudiantes en condición de visitante. En el otro duelo destacado de la jornada, Instituto y Talleres cerraron el clásico cordobés con un 0-0 . Aunque La Gloria ya no tenía opciones de meterse entre los clasificados, terminó complicando a los albiazules , que igualmente tenían asegurado su ingreso a los octavos de final.

Torneo Clausura: Boca primero en su grupo

Boca se aseguró la cima de su Grupo y recibirá hasta la final todos los encuentros de playoffs como local.

Los encuentros del domingo cerraron la fecha con cuatro duelos disputados al mismo tiempo: Boca Juniors frente a Tigre, Estudiantes contra Argentinos Juniors, Newell’s ante Racing y Central Córdoba frente a Banfield.

Estos compromisos terminaron de ordenar la tabla de la zona A, donde la mayoría de los equipos llegaba con puntajes muy parejos. Boca, que recibió a Tigre en La Bombonera y ya tenía asegurada su clasificación, terminó quedándose con el primer puesto, alcanzando los 29 puntos.

El choque entre Estudiantes y Argentinos fue uno de los más determinantes, ya que ambos estaban obligados a sumar de a tres para avanzar. Argentinos, que ya tenía asegurado el repechaje rumbo a la Copa Libertadores, logró el triunfo y se metió en los octavos, mientras que el Pincha tendrá que aguardar otros resultados para conocer su futuro.

Argentinos Juniors venció a Estudiantes.

Al mismo tiempo, Racing se presentó en Rosario para enfrentar a Newell’s con la intención de asegurar su lugar en la zona que otorga acceso a los playoffs y a la Copa Sudamericana. Lo consiguió con un triunfo 1-0 que confirmó su clasificación. En paralelo, Central Córdoba y Banfield también buscaban meterse en la próxima fase, aunque la igualdad terminó dejando al Taladro fuera de carrera.

La fecha había comenzado el viernes con un 3-1 de Lanús frente a Atlético Tucumán, resultado que acomodó al Granate en la segunda posición del Grupo B, por detrás de Rosario Central, favorecido por el empate entre Deportivo Riestra y Godoy Cruz. Ese punto ubicó al Malevo en el tercer escalón, atento a lo que sucediera en el choque entre Vélez y River Plate, equipos que ya tenían asegurado su pasaje a la siguiente ronda.

Racing se presentó en Rosario para enfrentar a Newell’s.

San Lorenzo aseguró su pase a la Copa Sudamericana

San Lorenzo cerró su participación en el Nuevo Gasómetro con un empate frente a Sarmiento de Junín, resultado que lo dejó con 24 unidades, ubicado en el quinto puesto de la Zona B y con su pasaje asegurado a la Copa Sudamericana 2026. Para el conjunto juninense, en cambio, el desenlace aún es incierto: su ingreso a los playoffs depende de que Gimnasia no supere a Platense en el duelo del lunes.

Más tarde, en el último encuentro del sábado, Independiente derrotó 1-0 a Rosario Central en Avellaneda. Con esa victoria, el Rojo le cortó el invicto al Canalla y mantiene vivas sus chances de clasificar a la próxima Sudamericana, aunque necesita que se den otros resultados para lograrlo.

San Lorenzo se quedó y se lo empató un Sarmiento que sueña con seguir en el Clausura.

Los enfrentamientos de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en la cancha del conjunto que haya terminado más alto en su grupo. En todas esas instancias, si el marcador termina igualado, se jugará un alargue de media hora y, de mantenerse la paridad, la definición llegará desde el punto penal. La final se llevará a cabo en un estadio neutral.

La tabla anual y el acceso a la Copa Libertadores

El panorama de la Tabla Anual muestra que Rosario Central (66 puntos) y Boca Juniors (62) ya tienen asegurado el acceso directo a la Copa Libertadores 2026, mientras que Argentinos Juniors (57) ocupa la plaza de Repechaje. River Plate, con 53 unidades, quedó cuarto en esta disputa. En caso de que el Canalla, el Bicho o el Xeneize se consagren campeones del Clausura, se abrirá un nuevo cupo para ingresar de forma directa al torneo continental.

Respecto a los equipos que por ahora mantienen su lugar en la Copa Sudamericana, figuran River, Riestra, San Lorenzo, Racing, Lanús y Tigre. Sin embargo, Barracas Central, Huracán e Independiente todavía conservan posibilidades de meterse en esa competencia.

River tiene dos chances de ir a la Copa Libertadores: salir campeón o que lo haga alguno de los equipos que están por encima.

