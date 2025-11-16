lunes 17 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2025 - 19:43
Fútbol.

River Plate empató y no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores

El 0-0 en Liniers dejó a River Plate sin chances de llegar a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
River Plate vs Vélez Sarsfield
Lee además
¿que paso entre franco colapinto y dua lipa?
Espectáculos.

¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Dua Lipa?
Dua Lipa llegó al estadio junto a un equipo de seguridad (REUTERS/Agustin Marcarian) video
Una argentina más.

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Un inicio intenso que mostró dos planes distintos

River arrancó con ritmo fuerte y creó dos situaciones claras en los primeros minutos. El equipo de Marcelo Gallardo avanzó con velocidad y presionó arriba para romper la línea defensiva del rival, lo que marcó un comienzo prometedor.

Después del primer cuarto de hora, Vélez ganó protagonismo. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ajustaron la mitad de cancha, tomaron la pelota y empezaron a manejar el partido con más tranquilidad. El Fortín cerró la etapa inicial con más presencia ofensiva y generó las chances más peligrosas antes del descanso.

Vélez manejó el pulso y River perdió claridad

En ese cierre del primer tiempo, Vélez creó dos oportunidades claras que obligaron a Franco Armani a intervenir. River retrocedió metros y ya no encontró precisión en los últimos toques.

En la segunda parte, el Millonario salió con urgencia por la necesidad de ganar. La intención fue llegar rápido al arco y presionar para forzar errores, pero la claridad no acompañó. El equipo perdió fluidez y no logró sostener ataques largos.

El local tuvo las situaciones más nítidas

Vélez jugó sin la presión del resultado y aprovechó los espacios libres que dejó River. Las contras del local generaron las mejores chances del complemento, con remates que pasaron cerca del arco visitante. El Fortín se movió con calma y encontró líneas de pase claras.

River llegó menos y mostró imprecisión en zonas clave. El empate empezó a tener sabor amargo para los de Núñez, que vieron cómo se alejaba la posibilidad de meterse en la Libertadores por la vía de la tabla.

Tabla definida y un panorama muy distinto para cada uno

El 0-0 dejó a Vélez en el cuarto lugar de la Zona B con 26 puntos. Ese puesto le garantizó localía en los octavos de final y ahora espera la definición del rival según los resultados del resto de la fecha.

River terminó sexto con 22 unidades. El equipo jugará el primer cruce de eliminación directa fuera de casa y ya quedó sin acceso a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual. Ahora solo puede ingresar al máximo torneo continental si conquista el Clausura o si Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors salen campeones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Dua Lipa?

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca vs River: Todo sobre el Superclásico 2025, horario, TV y formaciones

La insólita historia del partido de Boca Juniors y River Plate que se suspendió en Jujuy

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet ganó en Santiago del Estero.
Deportes.

Jujuy Básquet le ganó a Independiente en Santiago del Estero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sin clases en Jujuy - Foto de archivo
Educación.

Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).
Tiempo.

Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico
Pronóstico.

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel