River Plate empató y no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores

Vélez Sarsfield y River Plate empataron 0-0 el domingo 16 de noviembre de 2025 en el estadio José Amalfitani , en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El cruce definió posiciones clave, porque el Millonario intentaba alcanzar a Argentinos Juniors en la tabla anual para entrar a la Copa Libertadores 2026 y no lo consiguió, mientras Vélez buscaba asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la Zona B.

River arrancó con ritmo fuerte y creó dos situaciones claras en los primeros minutos. El equipo de Marcelo Gallardo avanzó con velocidad y presionó arriba para romper la línea defensiva del rival, lo que marcó un comienzo prometedor.

Después del primer cuarto de hora, Vélez ganó protagonismo. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ajustaron la mitad de cancha, tomaron la pelota y empezaron a manejar el partido con más tranquilidad. El Fortín cerró la etapa inicial con más presencia ofensiva y generó las chances más peligrosas antes del descanso.

En ese cierre del primer tiempo, Vélez creó dos oportunidades claras que obligaron a Franco Armani a intervenir. River retrocedió metros y ya no encontró precisión en los últimos toques.

En la segunda parte, el Millonario salió con urgencia por la necesidad de ganar. La intención fue llegar rápido al arco y presionar para forzar errores, pero la claridad no acompañó. El equipo perdió fluidez y no logró sostener ataques largos.

El local tuvo las situaciones más nítidas

Vélez jugó sin la presión del resultado y aprovechó los espacios libres que dejó River. Las contras del local generaron las mejores chances del complemento, con remates que pasaron cerca del arco visitante. El Fortín se movió con calma y encontró líneas de pase claras.

River llegó menos y mostró imprecisión en zonas clave. El empate empezó a tener sabor amargo para los de Núñez, que vieron cómo se alejaba la posibilidad de meterse en la Libertadores por la vía de la tabla.

Tabla definida y un panorama muy distinto para cada uno

El 0-0 dejó a Vélez en el cuarto lugar de la Zona B con 26 puntos. Ese puesto le garantizó localía en los octavos de final y ahora espera la definición del rival según los resultados del resto de la fecha.

River terminó sexto con 22 unidades. El equipo jugará el primer cruce de eliminación directa fuera de casa y ya quedó sin acceso a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual. Ahora solo puede ingresar al máximo torneo continental si conquista el Clausura o si Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors salen campeones.