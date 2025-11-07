La insólita historia del partido de Boca Juniors y River Plate que se suspendió en Jujuy

El frustrado Boca Juniors y River Plate que no pudo jugarse en Jujuy

El 5 de mayo de 1985 , los jujeños se preparaban para vivir una jornada histórica: Boca Juniors y River Plate debían enfrentarse en un partido amistoso en el estadio 23 de Agosto . Sin embargo, el sueño se desmoronó pocas horas antes del inicio.

En aquellos años, tanto Boca como River atravesaban momentos complicados , tanto en lo económico como en lo futbolístico. Un empresario local ideó el llamado “Cuadrangular de las Estrellas” , que incluía partidos entre los grandes de Buenos Aires y equipos del norte:

Ellos eran Gimnasia de Jujuy y Juventud Antoniana de Salta . El plan contemplaba que el Millonario y el Xeneize disputaran dos amistosos cada uno, uno en Jujuy y otro en Salta, durante el segundo fin de semana de mayo.

River Plate, dirigido por Héctor “Bambino” Veira, fue el primero en arribar. Sin Ruggeri, Gareca ni Pumpido, pero con figuras como Enzo Francescoli, Américo Gallego y Norberto Alonso, goleó 3 a 0 a Gimnasia el sábado 4 de mayo. Francescoli marcó dos tantos y Roque Alfaro completó el resultado.

Por su parte, Boca Juniors, bajo la conducción del legendario Alfredo Di Stéfano, viajó primero a Salta, donde empató 2 a 2 con Juventud Antoniana, con goles de Carlos Daniel Tapia y Sergio Giacchello. En el plantel estaba el histórico arquero Hugo Gatti, aunque la mayoría del equipo se completaba con futbolistas jóvenes o menos conocidos.

Entre ellos, figuraba un ex jugador de Altos Hornos Zapla, Jorge Sergio Di Gregorio, un volante central aguerrido que había sido incorporado por Di Stéfano tras destacarse en el Nacional con el club de Palpalá con buenos rendimientos.

El Superclásico que nunca fue

El domingo debía jugarse el plato fuerte: el Superclásico en Jujuy. Sin embargo, con apenas tres mil personas en las tribunas, el público recibió una inesperada noticia por los altoparlantes: el partido estaba suspendido. Se pidió a los asistentes acercarse a las boleterías para el reembolso de sus entradas.

El motivo fue que el empresario organizador no había logrado reunir el dinero necesario para pagar el cachet acordado con los dos clubes. River y Boca, que ya habían recibido pasajes y adelantos parciales, se negaron a salir a la cancha. El árbitro designado era Mario Gallina, pero ni los equipos ni los dirigentes llegaron al estadio.

Un proyecto de Boca Juniors y River que terminó en deuda

Las crónicas de la época estiman que los gastos totales del cuadrangular ascendían a unos 30 millones de pesos, mientras que la recaudación apenas alcanzó 8 millones, dejando un importante déficit. El empresario jujeño responsable fue demandado por ambas instituciones, aunque con el paso del tiempo logró cancelar la deuda.

En declaraciones posteriores, admitió que River fue el más inflexible, negándose a jugar si no se cumplía con el pago completo. La revista El Gráfico reflejó el escándalo en sus páginas con una pregunta que quedó para la historia: “¿River y Boca no le interesan a nadie?”.