jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 08:23
Historia.

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Por el Torneo Apertura 1995, Diego Maradona se enfretó ante Gimnasia de Jujuy jugando para Boca Juniors.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Diego Maradona en Jujuy

Diego Maradona en Jujuy

Lee además
Imagen de archivo
Deportes.

Convocan a un banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy: cuándo y dónde
Los emotivos posteos de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de su papá.
Sociedad.

Hoy sería el cumpleaños 65 de Diego Maradona: los emotivos posteos de Dalma y Giannina

La fecha pasaría a ser histórica porque en el once inicial del xeneize iba a estar "el 10". Tras muchos rumores y especulaciones sobre su presencia, el crack argentino estuvo en Jujuy y jugó ese partido.

Cómo terminó el partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Jujuy

Ese miércoles 18 de octubre de 1995, se vio una de las convocatorias más grandes que un acontecimiento deportivo haya tenido en el Estadio 23 de Agosto hasta ese momento. Y no solo de público, sino también de medios de prensa, tanto radiales, gráficos y televisivos del país y el mundo. La presencia de Diego Armando Maradona generó lo que ningún otro protagonista había podido: congregar la atención del mundo del fútbol y poner a Jujuy como el epicentro.

Diego Maradona en Jujuy

Semanas antes Maradona había vuelto a Boca bajo una expectativa mundial. Y su visita a la provincia se había puesto en duda hasta días antes del partido. Hasta se había llegado a decir que vendría, pero no aceptaba pernoctar en Jujuy, sino en Salta, algo después desmentido por el mismo jugador y su entorno.

Maradona jugó y su imagen hasta eclipsó al partido. Fue victoria del equipo xeneize dirigido por Silvio Marzolini por 2 a 1. Darío Scotto puso en ventaja a la visita a los 44 del primer tiempo. Empató Mac Allister en contra a los 7 minutos del segundo tiempo y Raúl Peralta puso el definitivo segundo gol a los 20 de la etapa final.

Boca había jugado gran parte del partido con uno menos por la expulsión, apenas pasada la media hora de juego, del volante central Fabián Carrizo. Allí radica otra curiosidad del partido: el árbitro fue Javier Castrilli, quien poco tiempo atrás había protagonizado un escándalo con Boca y Maradona, el día de la goleada de Vélez, la expulsión del capitán Xeneize y un recordado y controvertido arbitraje.

Apertura 1995 Gimnasia de Jujuy 1 - Boca 2

Diego Maradona también estuvo en el estadio Emilio Fabrizzi

Claro que no fue la única vez que el futbolista que fue Campeón del Mundo con la Selección en México 1986 estuvo en Jujuy. También visitó el estadio Emilio Fabrizzi de Altos Hornos Zapla en los años 80 con Argentinos Juniors, aun cuando era una estrella que prometía ser el mejor del mundo.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Convocan a un banderazo en apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy: cuándo y dónde

Hoy sería el cumpleaños 65 de Diego Maradona: los emotivos posteos de Dalma y Giannina

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Liga Jujeña de Fútbol: comienza el Torneo Continuidad "Hugo Cid Conde"

Jujeños se destacaron en el Torneo Nacional Clausura de Judo

Lo que se lee ahora
que necesita gimnasia de jujuy para pasar de ronda en el reducido
Fútbol.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Profanaron una capilla: pisaron hostias, rompieron el sagrario y se robaron el vino de misa.
Córdoba.

Vandalizaron una capilla: destrozaron el sagrario, pisotearon las hostias y se robaron el vino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel