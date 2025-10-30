Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Diego Maradona en Jujuy

El 18 de octubre se cumplieron 30 años de aquel día en el que Diego Armando Maradona jugó ante Gimnasia de Jujuy. En 1995 Boca Juniors arribaba a la Tacita de Plata para disputar el Torneo Apertura.

La fecha pasaría a ser histórica porque en el once inicial del xeneize iba a estar "el 10". Tras muchos rumores y especulaciones sobre su presencia, el crack argentino estuvo en Jujuy y jugó ese partido.

Cómo terminó el partido entre Boca Juniors y Gimnasia de Jujuy Ese miércoles 18 de octubre de 1995, se vio una de las convocatorias más grandes que un acontecimiento deportivo haya tenido en el Estadio 23 de Agosto hasta ese momento. Y no solo de público, sino también de medios de prensa, tanto radiales, gráficos y televisivos del país y el mundo. La presencia de Diego Armando Maradona generó lo que ningún otro protagonista había podido: congregar la atención del mundo del fútbol y poner a Jujuy como el epicentro.

Diego Maradona en Jujuy Semanas antes Maradona había vuelto a Boca bajo una expectativa mundial. Y su visita a la provincia se había puesto en duda hasta días antes del partido. Hasta se había llegado a decir que vendría, pero no aceptaba pernoctar en Jujuy, sino en Salta, algo después desmentido por el mismo jugador y su entorno.

Maradona jugó y su imagen hasta eclipsó al partido. Fue victoria del equipo xeneize dirigido por Silvio Marzolini por 2 a 1. Darío Scotto puso en ventaja a la visita a los 44 del primer tiempo. Empató Mac Allister en contra a los 7 minutos del segundo tiempo y Raúl Peralta puso el definitivo segundo gol a los 20 de la etapa final. Boca había jugado gran parte del partido con uno menos por la expulsión, apenas pasada la media hora de juego, del volante central Fabián Carrizo. Allí radica otra curiosidad del partido: el árbitro fue Javier Castrilli, quien poco tiempo atrás había protagonizado un escándalo con Boca y Maradona, el día de la goleada de Vélez, la expulsión del capitán Xeneize y un recordado y controvertido arbitraje. Apertura 1995 Gimnasia de Jujuy 1 - Boca 2 Diego Maradona también estuvo en el estadio Emilio Fabrizzi Claro que no fue la única vez que el futbolista que fue Campeón del Mundo con la Selección en México 1986 estuvo en Jujuy. También visitó el estadio Emilio Fabrizzi de Altos Hornos Zapla en los años 80 con Argentinos Juniors, aun cuando era una estrella que prometía ser el mejor del mundo. image

