El Mundial 2026 y un show histórico: Madonna, Shakira y BTS encabezarán el entretiempo de la final

Madonna, Shakira y la agrupación surcoreana BTS serán las figuras del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Madonna, Shakira y la agrupación surcoreana BTS serán las principales figuras del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos , programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium , ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey .

El responsable de la curaduría artística del espectáculo es Chris Martin , líder de Coldplay , quien organiza una puesta en escena inspirada en el formato del Super Bowl de la NFL . Se trata del primer show de estas características que tendrá lugar durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo .

Este jueves , Coldplay difundió el anuncio en redes sociales mediante un video en el que Martin aparece conversando con personajes de Plaza Sésamo . “Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños ”, le expresó Martin a Elmo .

El show será producido por Global Citizen , organización dedicada a la lucha contra la pobreza extrema , y estará vinculado al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA , una iniciativa que tiene como objetivo recaudar hasta 100 millones de dólares durante el desarrollo del torneo .

Esta será la primera edición ampliada del Mundial con 48 selecciones, que se jugará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. En marzo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había adelantado que se estaba trabajando en “el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA”.

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En aquella oportunidad no se dieron a conocer los artistas que participarán ni la duración del show, lo que generó inquietud ante la posibilidad de que el entretiempo de la final se extienda más de lo habitual en un partido de fútbol. “Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo”, expresó el dirigente a través de Instagram.

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El Mundial 2026 ocupará la plaza Times Square de Nueva York

Infantino también señaló que la FIFA tiene previsto “tomar” la icónica plaza Times Square de Nueva York durante el fin de semana de cierre del Mundial. El viernes anterior, el ente rector del fútbol informó además que cada uno de los países anfitriones del torneo contará con su propia ceremonia inaugural, que incluirá presentaciones musicales.

En la ceremonia de Ciudad de México, donde el torneo dará inicio el 11 de junio, se presentarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná, mientras que Katy Perry y Anitta actuarán al día siguiente en Los Ángeles, y Alanis Morissette junto a Michael Bublé harán lo propio en Toronto.

Gianni Infantino Gianni Infantino

Antecedentes en Estados Unidos

Si bien el espectáculo del entretiempo representa una novedad dentro de un Mundial, existen antecedentes en otros grandes certámenes futbolísticos organizados en territorio estadounidense.

El año pasado tuvo lugar una presentación musical durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también disputada en el MetLife Stadium. En aquella ocasión, el show contó con la participación de J Balvin y extendió la pausa más allá del tiempo reglamentario habitual de 15 minutos.

En 2024, la final de la Copa América disputada en Miami también incluyó un espectáculo musical durante el entretiempo, con Shakira como figura principal. La artista colombiana mantiene una relación estrecha con el universo de los Mundiales de fútbol desde hace aproximadamente veinte años.

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Responsable del icónico “Waka Waka”, tema oficial de la Copa del Mundo 2010, Shakira también se presentó en vivo en otras definiciones mundialistas, como las de Alemania 2006 y Brasil 2014.

La semana pasada, además, dio a conocer una nueva canción vinculada al Mundial de Norteamérica, llamada “Dai Dai”, acompañada por un breve videoclip grabado en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.