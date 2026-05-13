Mundial 2026: así serán las camisetas de las 48 selecciones que disputarán el torneo

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026.

En un contexto marcado por el regreso de las camisetas retro tanto al fútbol como a la moda, el Mundial 2026 también se suma a esa tendencia . Las indumentarias de cada selección representan uno de los elementos más recordados y simbólicos para los hinchas de todo el mundo.

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La próxima edición del Mundial tendrá por primera vez la participación de 48 selecciones nacionales , una ampliación que implicará una mayor variedad de camisetas y propuestas visuales. Cada diseño buscará destacarse a través de innovaciones estéticas y tecnológicas que prometen marcar un nuevo punto de referencia en la historia del torneo.

Uno de los cambios más notorios de los últimos años tiene que ver con la presentación anticipada de las camisetas. Impulsadas por estrategias comerciales y de marketing , muchas marcas deportivas muestran los diseños de las selecciones varios meses antes del comienzo de la FIFA World Cup , e incluso las estrenan en partidos amistosos previos al torneo.

48 selecciones buscarán quedarse con la Copa del Mundo 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

Esta modalidad dejó atrás una tradición histórica del fútbol : que las camisetas mundialistas fueran exclusivas y recién se vieran durante la competencia.

Con el lema en la espalda Somos México, la casaca titular de una de las selecciones locales.

Las presentaciones de las camisetas para el torneo actual comenzaron en noviembre de 2025 y continuaron desarrollándose hasta pocas semanas antes del inicio oficial. Uno de los últimos anuncios fue el de Mexico, que dio a conocer su tercera equipación el 11 de mayo. En total, 12 marcas deportivas diferentes vestirán a las 48 selecciones que participarán de la 2026 FIFA World Cup.

Innovación tecnológica y conceptos de identidad en las nuevas camisetas

La marca del trébol apostó por diseños que mezclan referencias históricas con una estética moderna, recuperando detalles clásicos de antiguas Copas del Mundo —como figuras geométricas y franjas verticales— adaptados a una imagen contemporánea.

La camiseta suplente de México de cara al Mundial.

Por otro lado, la marca de la pipa señaló que sus camisetas buscan reflejar la identidad y la historia de cada seleccionado, al tiempo que incorporan la tecnología Aero-FIT, desarrollada con diseño computacional y tejidos especiales pensados para mejorar la ventilación y el enfriamiento.

Esta tecnología apunta a mejorar el desempeño de los futbolistas frente a las altas temperaturas previstas para el verano del hemisferio norte, favoreciendo una mayor ventilación y confort durante los encuentros.

Por su parte, la marca identificada con un felino explicó que sus diseños buscaron reflejar tanto la identidad cultural como la esencia de cada país representado, combinando elementos tradicionales con las exigencias técnicas propias de una competencia como la 2026 FIFA World Cup. Las camisetas intentan transmitir el sentido de pertenencia y la pasión que el fútbol genera en cada comunidad.

La camiseta titular de Corea del Sur.

Formato histórico y sedes confirmadas del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero en la historia en contar con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos disputados. El torneo comenzará el jueves 11 de junio con el partido inaugural protagonizado por Mexico, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, frente a South Africa, en el marco del Grupo A, desde las 16:00 (hora argentina).

La camiseta titular de Sudáfrica.

En tanto, la final está programada para el domingo 19 de julio a las 16:00 y se jugará en el MetLife Stadium, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

La camiseta titular de República Checa, que se clasificó mediante el repechaje.

La camiseta titular de Canadá, otra de las selecciones que será local.

La camiseta local de Suiza.

La casaca titular de Qatar.

La camiseta local de Bosnia.

La camiseta titular de Brasil para la Copa del Mundo.

Ambas indumentarias de Marruecos.

La piel titular de Escocia.

La camiseta titular de Haití.

De la mano de su figura Christian Pulisic, la camiseta titular de Estados Unidos.

La camiseta suplente de los Estados Unidos, la otra local del Mundial.

La camiseta titular de Australia para el Mundial.

La indumentaria titular que usará la selección de Gustavo Alfaro.

Arda Guler, la estrella del Real Madrid que comandará a Turquía.

En homenaje a modelos más viejos, la casaca titular de Alemania.

La camiseta que Ecuador usará como titular.