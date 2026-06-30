martes 30 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de junio de 2026 - 09:25
Jujuy.

El jueves 2 de julio no habrá clases en Jujuy: los motivos y a qué niveles alcanza

Siguiendo el Anuario Escolar 2026 de la provincia de Jujuy, el próximo jueves 2 de julio no habrá clases en los distintos niveles educativos.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aulas vacias

Este jueves no habrá clases en las escuelas de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Jujuy debido a la realización de la segunda jornada institucional del año. La medida está contemplada en el Anuario Escolar elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia.

Lee además
Así se organizan las escuelas de Jujuy para que los alumnos vean el partido sin suspender las clases video
Jujuy.

Argentina vs Austria: así funcionarán las escuelas de Jujuy durante el partido
jujuy puede pasar de importar tecnologia a exportar conocimiento, afirmo jose luis jacquet en nexo jujuy 2026 video
Innovación.

"Jujuy puede pasar de importar tecnología a exportar conocimiento", afirmó José Luis Jacquet en Nexo Jujuy 2026

Durante la jornada, los docentes trabajarán sobre aspectos pedagógicos y de convivencia escolar.

A qué niveles alcanza la medida

La suspensión de clases comprende a todas las instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la provincia de Jujuy.

La actividad estará destinada al trabajo institucional de los equipos docentes, de acuerdo con lo previsto en el calendario escolar.

aulas vacias.jpg

Calendario Escolar 2026 en Jujuy

Estas son las próximas fechas importantes previstas para el ciclo lectivo:

  • 13 y 14 de julio: vacaciones de invierno.
  • 12 y 13 de agosto: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.
  • 17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptarán su actividad escolar.
  • 13 y 14 de octubre: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.
  • 11 de noviembre: tercera jornada institucional.
  • 18 de diciembre: finalización del Ciclo Lectivo 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentina vs Austria: así funcionarán las escuelas de Jujuy durante el partido

"Jujuy puede pasar de importar tecnología a exportar conocimiento", afirmó José Luis Jacquet en Nexo Jujuy 2026

Salud mental y adicciones: dónde buscar ayuda ante consumos problemáticos en Jujuy

Un policía terminó herido en Palpalá tras perder el control con su patrullero

La Quiaca: encontraron agujas y residuos patógenos en la vía publica

Lo que se lee ahora
Lanzaron unanueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy (Foto creada por IA)
Jujuy.

Lanzaron una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Ola polar: se vienen temperaturas bajo cero en Jujuy
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Capital.

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).
INPRES.

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Lanzaron unanueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy (Foto creada por IA)
Jujuy.

Lanzaron una nueva plataforma para localizar farmacias de turno en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel