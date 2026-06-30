El jueves 2 de julio no habrá clases en Jujuy: los motivos y a qué niveles alcanza

Este jueves no habrá clases en las escuelas de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Jujuy debido a la realización de la segunda jornada institucional del año. La medida está contemplada en el Anuario Escolar elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia.

Durante la jornada, los docentes trabajarán sobre aspectos pedagógicos y de convivencia escolar.

A qué niveles alcanza la medida La suspensión de clases comprende a todas las instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la provincia de Jujuy.

La actividad estará destinada al trabajo institucional de los equipos docentes, de acuerdo con lo previsto en el calendario escolar.

aulas vacias.jpg Calendario Escolar 2026 en Jujuy Estas son las próximas fechas importantes previstas para el ciclo lectivo: 13 y 14 de julio: vacaciones de invierno.

vacaciones de invierno. 12 y 13 de agosto: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.

mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario. 17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptarán su actividad escolar.

Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptarán su actividad escolar. 13 y 14 de octubre: mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario.

mesas de exámenes sin actividad en el nivel secundario. 11 de noviembre: tercera jornada institucional.

tercera jornada institucional. 18 de diciembre: finalización del Ciclo Lectivo 2026.

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