lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 12:29
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Los trabajos se concentraron sobre Ruta Nacional 34 en el acceso a Puente Sora, donde se colocaron 170 metros de nuevo asfalto.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Lee además
Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro - imagen ilustrativa
Jujuy.

Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro
el jueves 2 de julio se inaugura el centro cultural lola mora
Jujuy.

El jueves 2 de julio se inaugura el Centro Cultural Lola Mora

Las tareas se concentraron en un sector que necesitaba mejoras en la calzada y que es utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones vinculados con la actividad comercial de la región.

Cómo se realizó la obra

El acuerdo establece una modalidad de trabajo compartida entre ambos organismos. Vialidad Nacional aporta la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad se encarga de la inversión y provisión del asfalto utilizado en la repavimentación.

En esta etapa, se completaron 170 metros de nueva carpeta asfáltica en el acceso a Puente Sora.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Un corredor clave para Jujuy

La Ruta Nacional 34 es una de las principales vías de conexión del territorio jujeño y del norte argentino. Por allí circula una parte importante del transporte de cargas y pasajeros, además de vehículos que conectan distintas localidades de la provincia con Salta y otras regiones del país.

El presidente de Vialidad Provincial, Hugo Ponce, destacó la importancia de continuar con los trabajos en los sectores que requieren recuperación.

“La Ruta 34 es un corredor de circulación importante para la conectividad del territorio y el comercio regional” “La Ruta 34 es un corredor de circulación importante para la conectividad del territorio y el comercio regional”

La intervención en Puente Sora forma parte de un esquema más amplio para mantener y recuperar tramos de rutas de jurisdicción nacional dentro de Jujuy. Desde Vialidad Provincial indicaron que las obras continuarán de acuerdo con el cronograma establecido en el convenio.

“Vialidad de la Provincia está cumpliendo y avanzando en los trabajos que fueron convenidos oportunamente”, sostuvo Ponce. Las tareas buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes recorren diariamente la Ruta 34.

Lo más importante

  • Se repavimentaron 170 metros de la Ruta Nacional 34.
  • Los trabajos se realizaron en el acceso a Puente Sora.
  • La obra se ejecutó mediante un convenio entre Nación y Provincia.
  • Vialidad Nacional aporta la mano de obra.
  • Vialidad Provincial realiza la inversión en asfalto.
  • La Ruta 34 es clave para el transporte y el comercio regional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro

El jueves 2 de julio se inaugura el Centro Cultural Lola Mora

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Tragedia en Tumbaya: cayó 80 metros en un barranco y murió

El Polimodal N° 4 de Rinconada se prepara para elegir a sus representantes

Lo que se lee ahora
Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel