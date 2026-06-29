Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora

Un tramo de 170 metros de la Ruta Nacional 34 fue repavimentado en el acceso a Puente Sora , como parte de los trabajos que se realizan para mejorar la circulación en uno de los corredores viales más importantes de Jujuy. La intervención se concretó mediante un convenio entre Vialidad de la Provincia y Vialidad de la Nación.

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Las tareas se concentraron en un sector que necesitaba mejoras en la calzada y que es utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones vinculados con la actividad comercial de la región.

El acuerdo establece una modalidad de trabajo compartida entre ambos organismos. Vialidad Nacional aporta la mano de obra necesaria para ejecutar las tareas, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad se encarga de la inversión y provisión del asfalto utilizado en la repavimentación.

En esta etapa, se completaron 170 metros de nueva carpeta asfáltica en el acceso a Puente Sora.

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Un corredor clave para Jujuy

La Ruta Nacional 34 es una de las principales vías de conexión del territorio jujeño y del norte argentino. Por allí circula una parte importante del transporte de cargas y pasajeros, además de vehículos que conectan distintas localidades de la provincia con Salta y otras regiones del país.

El presidente de Vialidad Provincial, Hugo Ponce, destacó la importancia de continuar con los trabajos en los sectores que requieren recuperación.

“La Ruta 34 es un corredor de circulación importante para la conectividad del territorio y el comercio regional” “La Ruta 34 es un corredor de circulación importante para la conectividad del territorio y el comercio regional”

La intervención en Puente Sora forma parte de un esquema más amplio para mantener y recuperar tramos de rutas de jurisdicción nacional dentro de Jujuy. Desde Vialidad Provincial indicaron que las obras continuarán de acuerdo con el cronograma establecido en el convenio.

“Vialidad de la Provincia está cumpliendo y avanzando en los trabajos que fueron convenidos oportunamente”, sostuvo Ponce. Las tareas buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes recorren diariamente la Ruta 34.

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