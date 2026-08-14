El ISJ denunció cuentas falsas que piden datos bancarios

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) emitió una nueva advertencia a sus afiliados y a la comunidad ante la detección de cuentas falsas en redes sociales y contactos de WhatsApp que se presentan en nombre de la institución para ofrecer supuestos beneficios y solicitar información personal o bancaria .

Desde el organismo aclararon que no ofrecen ni gestionan servicios o prestaciones mediante redes sociales o WhatsApp y tampoco solicitan datos personales por esas plataformas ni a través de llamados telefónicos. Por este motivo, cualquier comunicación de esas características debe ser considerada sospechosa.

Osvaldo González, vocal del ISJ , confirmó que la institución tomó intervención luego de conocer la existencia de estas cuentas y contactos falsos. “ Apenas tomamos conocimiento hemos realizado una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación y está en una etapa de investigación para poder encontrar a esos responsables y poder acusarlos oportunamente”, aseguró.

González también remarcó que el organismo no trabaja con intermediarios ni personas que contacten a los afiliados para solicitar datos financieros. “El Instituto no tiene gestores, no tiene personas que se contactan a los efectos de que le den números de cuentas bancarias” , explicó, y destacó que los canales oficiales del ISJ cuentan con la correspondiente identificación en redes sociales.

Ante cualquier duda, pidió evitar brindar información y comunicarse directamente con la institución, ya sea de manera presencial o telefónica. Según indicó, muchos afiliados ya conocen esta modalidad y realizan consultas antes de compartir información. Desde el organismo buscan reforzar esa prevención para evitar perjuicios.

Ofrecen descuentos en medicamentos para obtener datos

Iris Rosales, asesora letrada del ISJ, señaló que por el momento no cuentan con una cifra determinada de personas que hayan recibido este tipo de comunicaciones. “ El número de afectados no tenemos, lo que sí nos ha llamado la atención es que se han comunicado los afiliados, tanto por el call center como también de manera presencial, tanto acá en Casa Central como en las distintas delegaciones”, explicó.

Las comunicaciones falsas utilizan el logo del Instituto y, según los reportes recibidos, quienes realizan los contactos se presentan incluso como empleados de la institución y proporcionan supuestos números de legajo. Rosales detalló que llegan a ofrecer beneficios del 50% o del 100% en medicamentos para luego solicitar información a los afiliados.

“No solo datos personales, sino sobre todo datos bancarios. Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de ese requerimiento”, advirtió. La asesora letrada precisó que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que algún afiliado haya sufrido un perjuicio concreto como consecuencia de estas maniobras. Sin embargo, indicó que son numerosos los reclamos y las consultas recibidas.

Qué hacer ante un contacto sospechoso

Desde el ISJ recomendaron ignorar cualquier mensaje o llamado en el que se soliciten datos personales, bancarios o información relacionada con cuentas. Ante una situación de este tipo, los afiliados pueden acercarse a Casa Central o a cualquiera de las delegaciones del Instituto. También pueden realizar consultas a través de la página oficial, donde se encuentra disponible el número 0800 del call center. Según explicaron desde el organismo, estos canales constituyen la vía más segura para verificar cualquier comunicación y despejar dudas antes de brindar información.