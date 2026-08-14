El ISJ alertó por cuentas falsas que ofrecen beneficios a afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) emitió una nueva advertencia dirigida a sus afiliados y a la comunidad en general ante la detección de cuentas falsas en redes sociales y contactos de WhatsApp que se presentan en nombre de la institución.

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Desde el organismo remarcaron que estas comunicaciones ofrecen supuestos beneficios o prestaciones y podrían formar parte de maniobras destinadas a obtener información personal o cometer estafas.

La institución aclaró que no ofrece ni gestiona servicios o prestaciones mediante redes sociales o WhatsApp .

Además, enfatizó que tampoco solicita datos personales por estas plataformas ni a través de llamados telefónicos, por lo que cualquier comunicación de estas características debe ser considerada sospechosa.

La recomendación apunta especialmente a evitar que los afiliados entreguen información sensible ante mensajes, perfiles o contactos que aparenten pertenecer al organismo.

Investigan las cuentas falsas detectadas

Frente a la aparición de estos perfiles y contactos, el ISJ informó que ya se encuentra trabajando por las vías correspondientes para efectuar las denuncias pertinentes.

Las actuaciones buscan esclarecer los hechos e identificar a quienes estarían detrás de estas maniobras, que podrían tener como objetivo concretar estafas o fraudes utilizando el nombre de la institución.

Recomiendan no brindar datos personales

El Instituto de Seguros de Jujuy pidió a sus afiliados extremar las precauciones y no proporcionar datos personales ni información sensible ante comunicaciones que no provengan de los canales oficiales.

La principal recomendación es desconfiar de mensajes que ofrezcan beneficios o prestaciones a través de redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas y evitar responder solicitudes de información personal.