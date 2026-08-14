viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 10:36
Jujuy.

El ISJ alertó por cuentas falsas que ofrecen beneficios a afiliados

El ISJ advirtió por cuentas falsas que ofrecen supuestos beneficios y pidió no brindar datos personales por redes sociales, WhatsApp o llamadas.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Advertencia del ISJ

Advertencia del ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) emitió una nueva advertencia dirigida a sus afiliados y a la comunidad en general ante la detección de cuentas falsas en redes sociales y contactos de WhatsApp que se presentan en nombre de la institución.

Lee además
Jimena Beatriz Rodríguez, de 29 años, y su hija Makeila, de 1, son buscadas desde el 2 de agosto. CINDAC mantiene activa la búsqueda.
Jujuy.

Hace 12 días buscan a una joven y su hija en Jujuy
Dumpling Barra de Squishy
Jujuy.

Por alerta sanitaria, recolectan juguetes tóxicos en Jujuy: dónde dejarlos de forma segura

Desde el organismo remarcaron que estas comunicaciones ofrecen supuestos beneficios o prestaciones y podrían formar parte de maniobras destinadas a obtener información personal o cometer estafas.

El ISJ denunció cuentas falsas que ofrecen beneficios a afiliados

El ISJ denunció cuentas falsas que ofrecen beneficios a afiliados

El ISJ no gestiona prestaciones por redes sociales o WhatsApp

La institución aclaró que no ofrece ni gestiona servicios o prestaciones mediante redes sociales o WhatsApp.

Además, enfatizó que tampoco solicita datos personales por estas plataformas ni a través de llamados telefónicos, por lo que cualquier comunicación de estas características debe ser considerada sospechosa.

La recomendación apunta especialmente a evitar que los afiliados entreguen información sensible ante mensajes, perfiles o contactos que aparenten pertenecer al organismo.

Investigan las cuentas falsas detectadas

Frente a la aparición de estos perfiles y contactos, el ISJ informó que ya se encuentra trabajando por las vías correspondientes para efectuar las denuncias pertinentes.

Las actuaciones buscan esclarecer los hechos e identificar a quienes estarían detrás de estas maniobras, que podrían tener como objetivo concretar estafas o fraudes utilizando el nombre de la institución.

Recomiendan no brindar datos personales

El Instituto de Seguros de Jujuy pidió a sus afiliados extremar las precauciones y no proporcionar datos personales ni información sensible ante comunicaciones que no provengan de los canales oficiales.

La principal recomendación es desconfiar de mensajes que ofrezcan beneficios o prestaciones a través de redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas y evitar responder solicitudes de información personal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hace 12 días buscan a una joven y su hija en Jujuy

Por alerta sanitaria, recolectan juguetes tóxicos en Jujuy: dónde dejarlos de forma segura

FNE 2026: Eugenia Quevedo estará en la Elección Provincial

El sector tabacalero de Jujuy llevó al Senado sus reclamos por costos e impuestos

Restringirán el estacionamiento en avenida 19 de Abril: qué zonas y qué días

Lo que se lee ahora
Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Imagen creada con IA sobre un sismo en Jujuy. video
Prevención.

¿Jujuy está preparado para un sismo? Qué hacer antes, durante y después según un geólogo

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés.
Sociedad.

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés

Estacionamiento terminal de Jujuy.
Jujuy.

Cobrarán estacionamiento en la terminal de San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel