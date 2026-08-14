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14 de agosto de 2026 - 10:35
Producción.

El sector tabacalero de Jujuy llevó al Senado sus reclamos por costos e impuestos

Pedro Pascuttini expuso ante comisiones del Senado de la Nación sobre las dificultades que atraviesa la producción tabacalera y las economías regionales.

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Tras su participación, Pascuttini destacó en sus redes sociales la importancia de que la situación de las economías regionales sea escuchada y aseguró que el encuentro permitió poner en conocimiento las dificultades y desafíos que enfrentan quienes producen en las provincias del interior.

El planteo del tabaco jujeño ante el Senado

Durante su exposición, Pascuttini definió al tabaco como una actividad estrechamente vinculada con el arraigo, la identidad y el empleo en las provincias productoras. “Para nosotros, hablar de tabaco es hablar de un concepto de arraigo, pertenencia, identidad”, expresó ante los legisladores y recordó que se trata de una producción que lleva más de ocho décadas de desarrollo.

Uno de los puntos que destacó fue el peso exportador de la actividad. Según indicó ante la comisión, el 90% de la producción tabacalera tiene como destino la exportación. “Eso son divisas, eso son ingresos que vienen no solamente para la Nación, vienen para la provincia, los municipios, los pueblos”, sostuvo.

También puso el foco en la generación de puestos de trabajo y señaló que se trata de una actividad intensiva en mano de obra. En ese sentido, destacó los convenios de corresponsabilidad gremial implementados en el sector y aseguró que permiten que los trabajadores involucrados estén registrados y cuenten con derechos previsionales, sociales y cobertura de riesgos del trabajo.

Costos e impuestos, entre las principales preocupaciones

Pascuttini advirtió que actualmente existen serias dificultades para sostener la producción debido al incremento de diferentes componentes de la estructura de costos. Durante su presentación enumeró entre ellos a la energía, el gas, los combustibles, los fertilizantes y la mano de obra. “Tenemos muy altos costos, altísimos costos de producción”, señaló.

A ese escenario sumó la presión tributaria en los diferentes niveles del Estado. En particular, cuestionó el IVA que el sector afronta en determinados servicios. “Tenemos una presión tributaria muy fuerte, no solamente nacional, provincial y municipal”, sostuvo. En ese contexto, mencionó que las facturas de gas y electricidad afrontan una alícuota de IVA del 27% y comparó esa situación con otros casos en los que se aplica el 10,5%.

Para el representante de los productores, encontrar herramientas que permitan reducir esas diferencias podría contribuir a sostener y ampliar una actividad caracterizada por la utilización intensiva de trabajadores.

El pedido por mayores controles

Otro de los planteos estuvo relacionado con los recursos provenientes de la comercialización de cigarrillos. Pascuttini pidió mayores controles y seguimiento sobre posibles maniobras de evasión e incumplimientos fiscales dentro de la industria, al considerar que tienen impacto sobre los recursos que llegan al sector productor.

En ese marco, resumió ante los legisladores el objetivo de la presentación: conseguir herramientas que permitan mantener la actividad y aprovechar las posibilidades de exportación. “Queremos seguir produciendo, queremos seguir invirtiendo”, afirmó.

Sobre el cierre de su intervención, advirtió sobre las dificultades que enfrentan actualmente los productores para sostener la actividad en las condiciones actuales. “Así como estamos, hay una imposibilidad, un impedimento, una inviabilidad de seguir produciendo. Y es desesperante. Por eso recurrimos a ustedes”, expresó.

Luego de la exposición, Pascuttini volvió a referirse al encuentro a través de sus redes sociales y remarcó: “Conocer y visibilizar estas realidades es un paso fundamental para defender el trabajo y la producción de nuestras economías regionales”.

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