Transparencia presupuestaria en Argentina: Jujuy obtuvo 7,85 puntos

Jujuy obtuvo 7,85 puntos sobre 10 en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), correspondiente a 2024.
El relevamiento analiza la información presupuestaria que las provincias ponen a disposición de la ciudadanía y permite comparar los resultados entre las distintas jurisdicciones del país.
Cómo quedó Jujuy en el relevamiento
Con 7,85 puntos, Jujuy quedó dentro del grupo de provincias que registraron calificaciones de entre 7 y 8 puntos. En ese segmento también aparecen La Rioja (7,80), Chaco (7,70), Misiones (7,55), Buenos Aires (7,40), San Luis (7,25) y Chubut (7,20).
Dentro del NOA, Tucumán obtuvo 8,35 puntos y Salta alcanzó 8,05, ambas con una calificación superior a la registrada por Jujuy.
El ranking nacional fue encabezado por Córdoba, con 9,90 puntos sobre 10. Le siguieron Entre Ríos, con 9,75; Santa Fe, con 9,70; y Tierra del Fuego, con 9,55. Más atrás se ubicaron Neuquén (9,15), Mendoza (9,00) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8,80).
La Pampa obtuvo 8,45 puntos; Tucumán, 8,35; Santa Cruz, 8,15; mientras que Salta y San Juan alcanzaron 8,05 cada una. En la parte inferior del relevamiento aparecen Corrientes, con 4,95 puntos, y Santiago del Estero, con 4,55, que registró el puntaje más bajo.
Qué mide el Índice de Transparencia Presupuestaria
El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC analiza la disponibilidad y características de la información fiscal y presupuestaria publicada por las jurisdicciones provinciales. La herramienta permite observar cuánto y cómo se publica esta información y comparar los resultados entre las provincias argentinas.
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