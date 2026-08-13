Transparencia presupuestaria en Argentina: Jujuy obtuvo 7,85 puntos

Jujuy obtuvo 7,85 puntos sobre 10 en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), correspondiente a 2024.

El relevamiento analiza la información presupuestaria que las provincias ponen a disposición de la ciudadanía y permite comparar los resultados entre las distintas jurisdicciones del país.

Con 7,85 puntos , Jujuy quedó dentro del grupo de provincias que registraron calificaciones de entre 7 y 8 puntos. En ese segmento también aparecen La Rioja (7,80), Chaco (7,70), Misiones (7,55), Buenos Aires (7,40), San Luis (7,25) y Chubut (7,20) .

Dentro del NOA, Tucumán obtuvo 8,35 puntos y Salta alcanzó 8,05 , ambas con una calificación superior a la registrada por Jujuy.

El ranking nacional fue encabezado por Córdoba, con 9,90 puntos sobre 10. Le siguieron Entre Ríos, con 9,75; Santa Fe, con 9,70; y Tierra del Fuego, con 9,55. Más atrás se ubicaron Neuquén (9,15), Mendoza (9,00) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8,80).

La Pampa obtuvo 8,45 puntos; Tucumán, 8,35; Santa Cruz, 8,15; mientras que Salta y San Juan alcanzaron 8,05 cada una. En la parte inferior del relevamiento aparecen Corrientes, con 4,95 puntos, y Santiago del Estero, con 4,55, que registró el puntaje más bajo.

Qué mide el Índice de Transparencia Presupuestaria

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC analiza la disponibilidad y características de la información fiscal y presupuestaria publicada por las jurisdicciones provinciales. La herramienta permite observar cuánto y cómo se publica esta información y comparar los resultados entre las provincias argentinas.