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13 de agosto de 2026 - 07:04
País.

Educación en Argentina: solo 50 de cada 100 alumnos terminan la primaria en tiempo y forma

Un informe de Argentinos por la Educación reveló que casi todos los chicos llegan a sexto grado sin repetir, pero sólo la mitad alcanza los conocimientos esperados.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Educación en Argentina (imagen creada con IA).

Educación en Argentina (imagen creada con IA).

Sólo 50 de cada 100 alumnos que comienzan primer grado llegan a sexto en el tiempo esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Así lo señala el informe “Índice de Resultados Escolares de primaria 2025”, elaborado por Argentinos por la Educación.

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El estudio analiza a la cohorte que comenzó primer grado en 2020 y combina dos variables: la trayectoria escolar y los resultados obtenidos en las pruebas Aprender 2025.

A nivel nacional, 94 de cada 100 alumnos llegaron a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar, pero cuando se incorporan los aprendizajes, el panorama cambia.

El principal problema está en los aprendizajes

Entre quienes llegaron a sexto grado en tiempo y forma desde el punto de vista de su trayectoria, sólo el 54% logró niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática.

Al combinar ambas variables, el Índice de Resultados Escolares (IRE) se ubica en el 50% a nivel nacional. Es decir, la mitad de los chicos que ingresaron a primer grado en 2020 llegaron a sexto en el tiempo previsto y con los conocimientos esperados.

Las principales dificultades aparecen en Matemática. Sólo el 58% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en esa materia, mientras que en Lengua la proporción llegó al 79%.

Educaci&oacute;n en Argentina.

Educación en Argentina.

Jujuy, entre las provincias con mejores trayectorias

El informe señala que Jujuy se encuentra entre las jurisdicciones donde prácticamente la totalidad de los estudiantes llegó a sexto grado en el tiempo esperado, junto con Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Además, Jujuy integra el grupo de 12 provincias donde el resultado del IRE correspondiente a la cohorte 2020-2025 fue el más alto de toda la serie analizada.

A nivel nacional, los mejores resultados del índice se registraron en Ciudad de Buenos Aires, con 67%; Córdoba, con 61%; y La Pampa, con 54%. En el otro extremo se ubicaron Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

Una recuperación respecto de la cohorte anterior

El IRE pasó del 46% para la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y llegó al 50% en 2016-2021. Luego descendió al 45% entre 2018 y 2023 y volvió a ubicarse en el 50% para la cohorte 2020-2025.

Todas las provincias analizadas mostraron una mejora respecto de la cohorte anterior. Los mayores incrementos se observaron en San Juan, Catamarca y La Rioja, con 10 puntos porcentuales en cada caso.

Irene Kit, especialista en educación y coautora del informe, destacó que en los últimos diez años aumentó la proporción de chicos que llega regularmente a sexto grado, aunque advirtió que todavía queda mucho por mejorar.

Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos y seguir actuando”, señaló.

El informe vuelve a mostrar así una diferencia marcada entre permanecer dentro del sistema educativo y alcanzar los aprendizajes esperados al finalizar la escuela primaria.

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