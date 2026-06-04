Catamarca: unos 100 alumnos no pueden ir al colegio por falta de transporte escolar. 

La falta de transporte escolar afecta a aproximadamente cien alumnos de la Escuela de El Portezuelo, en Valle Viejo, provincia de Catamarca , impidiéndoles concurrir de forma constante a las clases presenciales.

País. El Gobierno Nacional presentó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Alrededor de 100 alumnos de distintos niveles educativos no pueden asistir a clases presenciales debido a la suspensión del transporte escolar , un servicio vital para los estudiantes que residen en las localidades de Santa Cruz, La Bajada y Huaycama .

El servicio, que venía prestándose con regularidad a lo largo del ciclo lectivo 2025, se cortó de manera inesperada el 20 de mayo . La falta de acceso a las aulas obliga a los alumnos a continuar con clases virtuales y tareas a distancia, una modalidad de emergencia que provoca incertidumbre en las familias .

Según informó Radio Valle Viejo y confirmaron las madres de los estudiantes, la empresa prestataria 25 de Agosto suspendió los recorridos por una presunta falta de pago del Ministerio de Trabajo y Educación de la provincia, a cargo de Raúl Jalil.

Desde la institución escolar aseguraron haber cumplido con todos los pasos administrativos exigidos. El director de la Escuela N° 245, Luis Silva, enfatizó que toda la documentación requerida fue presentada en tiempo y forma ante las autoridades educativas.

Silva señaló que “la resolución depende exclusivamente de la cartera educativa” y admitió que, aunque la semana pasada existían expectativas de una pronta solución, el servicio sigue paralizado.

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Durante las últimas horas, los padres de los chicos solicitaron la intervención de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, con el fin de que el municipio brinde de forma temporal un medio de movilidad que garantice el traslado de los chicos hasta que se solucione el conflicto.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que precise cuándo se normalizará el servicio o cuándo se destrabarán los fondos para la empresa de transporte.

Padres tomaron una escuela por falta de docentes en Catamarca

Este lunes, un grupo de padres decidió ocupar las instalaciones de la Escuela N° 275 de la localidad de Las Cañas, en el departamento Santa Rosa, en reclamo por la falta de designación de docentes en distintas materias.

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Los manifestantes indicaron que la decisión fue tomada luego de múltiples gestiones ante las autoridades educativas, que no habrían brindado respuestas concretas. La principal preocupación radica en la ausencia de maestros de grado, situación que afecta el normal desarrollo de las clases.

Además, los padres advirtieron que la escuela no dispone de docentes en las áreas de Música y Tecnología, lo que dificulta el cumplimiento completo del plan de estudios.

Según los vecinos, la situación se arrastra desde hace tiempo y, a pesar de los reiterados reclamos, todavía no se designaron los docentes necesarios para cubrir las vacantes.