lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 19:37
Policiales.

Violento ataque a una alumna en Perico: realizaron 4 allanamientos con 6 demorados

La investigación avanzó con allanamientos en cuatro domicilios, el secuestro de teléfonos y armas blancas. Todavía buscan a una mujer.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Escuela de Comercio de Perico: Alumna fue golpeada y herida afuera de un colegio

Escuela de Comercio de Perico: Alumna fue golpeada y herida afuera de un colegio

Lee además
revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de perico
Policiales.

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

Interrupción programada de energía en Jujuy: horarios en Libertador, Perico y Abra Pampa

El ataque ocurrió alrededor de las 19, cuando la joven se encontraba cerca del edificio escolar. La agresión habría sido protagonizada por otra estudiante y familiares de la presunta atacante.

La víctima recibió golpes y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Además, le cortaron el cabello y le sustrajeron el teléfono celular.

Allanamientos en Perico y seis personas demoradas

El comisario Eduardo Palacios, de la Unidad Regional N° 6, explicó que durante el domingo 2 de agosto se realizaron procedimientos en distintos puntos de Perico.

Se procedió a efectuar varios allanamientos en cuatro domicilios y a la demora de las personas indicadas por la gresca del Comercial N° 1”, informó.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos que serán incorporados a la investigación. “Se procedió al secuestro de teléfonos que puedan vincularlos, como así también de elementos y armas blancas que pudieran tener”, detalló Palacios.

El jefe policial indicó que los celulares serán analizados por pedido de la Fiscalía interviniente, con el objetivo de obtener documentación y material vinculado con el ataque.

Buscan a otra mujer

Palacios confirmó que hasta el momento hay seis personas involucradas y que una de ellas es menor de edad.

Hasta el momento tenemos seis: todos mayores y uno menor”, señaló el comisario, al referirse a las personas alcanzadas por la investigación. Sin embargo, los procedimientos todavía no finalizaron. “Faltaría una mujer por ser habida para poder continuar”, agregó.

La investigación busca determinar la participación de cada una de las personas señaladas y reconstruir cómo se produjo la agresión contra la estudiante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico

Interrupción programada de energía en Jujuy: horarios en Libertador, Perico y Abra Pampa

Tragedia en Perico: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Brutal agresión a una alumna en Perico

Una mujer entró a una vivienda, provocó destrozos e intentó prenderla fuego

Lo que se lee ahora
Femicidio en Mar del Plata. video
Policiales.

Femicidio en Mar del Plata: nuevos indicios complican a los dos detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vuelve el frío a Jujuy 
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en Jujuy

San Salvador de Jujuy
Capital.

Confirmaron el asueto de este jueves por el Santísimo Salvador

Accidente en Ruta 9: chocaron una camioneta y un auto en Juella
Jujuy.

Accidente en Ruta 9: chocaron una camioneta y un auto en Juella

Estafas a adultos mayores.
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: cayó en el cuento del tío perdiendo ahorros y joyas

BEGU. video
Capital.

BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel