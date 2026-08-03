Femicidio en Mar del Plata: nuevos indicios complican a los dos detenidos

La causa por el femicidio de Juana Mailén Antonich , la joven de 24 años encontrada asesinada en el sector sur de Mar del Plata luego de salir de su vivienda rumbo a una presunta entrevista de trabajo, incorporó en las últimas horas nuevos elementos vinculados al lugar donde ocurrió el crimen .

La investigación sumó datos sobre la escena y avanzó con indicios que complicarían la situación de los dos hombres detenidos , quienes cumplían tareas como serenos en el predio donde fue localizado el cuerpo. El expediente judicial fue recaratulado oficialmente como femicidio y quedó bajo la investigación del fiscal Carlos Russo , a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 .

De acuerdo con fuentes policiales consultadas, el cuerpo de la víctima fue hallado en la parte posterior de la casilla utilizada como lugar de descanso por los serenos del terreno . La joven se encontraba sin ropa, cubierta con una manta y con sus extremidades sujetas mediante cables .

A corta distancia del lugar donde fue encontrado el cuerpo, sobre la zona de playa , los especialistas hallaron un recipiente metálico con capacidad para 200 litros que contenía restos de un posible proceso de combustión . Personal de Policía Científica llevó adelante los análisis correspondientes para identificar los materiales que fueron quemados y determinar si existe algún vínculo con el hecho investigado .

Según indicaron las mismas fuentes, los dos hombres detenidos fueron trasladados para una evaluación médica por orden del fiscal Carlos Russo. Los exámenes revelaron heridas que serían compatibles con una posible reacción defensiva por parte de la víctima. Además, la ropa que llevaban puesta fue incautada y será sometida a distintos estudios periciales.

Quiénes son los detenidos y qué elementos los comprometen

Los principales acusados por el hecho son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes cumplían funciones como cuidadores del terreno donde fue hallado el cuerpo. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, ambos fueron localizados escondidos en un sector con vegetación luego de intentar darse a la fuga al notar la presencia del personal policial.

Mientras los investigadores avanzan con las distintas diligencias en el lugar del crimen, la autopsia se perfila como una de las pruebas fundamentales para determinar cómo ocurrió el ataque y precisar el lapso entre la desaparición de la joven y el momento en que fue asesinada.

La última vez que vieron con vida a Juana Antonich

Juana Mailén Antonich salió de su vivienda alrededor de las 16 horas del sábado 1° de agosto después de comunicarle a sus allegados que se dirigiría a una supuesta entrevista laboral en un balneario identificado como “Punta Mogotes Cero”.

Según el relato aportado por sus familiares ante la Policía, un conductor de una aplicación de viajes fue quien pasó a buscarla y ambos “estaban iniciando una relación sentimental”. Antes de abandonar la casa, la joven dejó a sus dos hijas, de 1 y 6 años, al cuidado de familiares.

Nunca regresó. “Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, expresó María, madre de la joven, durante una entrevista con medios de Mar del Plata.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y allegados iniciaron una búsqueda para intentar encontrarla. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, alrededor de las 00.10 del domingo 2 de agosto acudieron a la Comisaría 16, donde permanecieron hasta las 00.25. Luego abandonaron la dependencia policial y se trasladaron hacia el balneario en el que, según creían, tendría lugar la supuesta entrevista laboral.

Mientras intentaban establecer qué había ocurrido con la joven, una amiga de la víctima logró ingresar a su perfil de Facebook y encontró el último intercambio de mensajes que había mantenido con quien sería el supuesto empleador. Ese hallazgo permitió a los investigadores reconstruir parte de sus pasos previos y conocer sus últimos movimientos.

El operativo que terminó con el hallazgo

Luego de esa búsqueda, los allegados regresaron a la sede policial y, finalmente, a las 2.12 de la madrugada, se presentó de manera oficial la denuncia por averiguación de paradero.

Este aspecto no coincide con la explicación que había dado públicamente la familia de la joven, cuyos integrantes habían señalado que la Policía no había recibido la denuncia por su desaparición. No obstante, un registro audiovisual evidencia que el hermano de Antonich se presentó en la Comisaría 16 durante la madrugada, en coincidencia con los horarios establecidos en la reconstrucción oficial del caso.

El operativo de búsqueda tuvo un cambio determinante cerca de las 3.51, luego de una llamada al 911 que alertó sobre la presencia de personas en actitud sospechosa en la zona de los balnearios Cero y Waikiki. Cuando los agentes llegaron al lugar, detectaron a dos hombres que intentaban escapar a pie y lograron interceptarlos.

Durante el operativo de búsqueda realizado posteriormente, los investigadores hallaron el cuerpo de Antonich en la parte trasera de la casilla utilizada por los serenos como lugar de descanso. A partir de ese descubrimiento se inició la causa judicial que actualmente mantiene detenidos a Díaz Bartolomé y Aquino, acusados por el femicidio de la joven. Este tipo de hechos vuelve a poner en evidencia la preocupante situación de la violencia de género en todo el territorio nacional.

Las cifras de la violencia de género en Argentina durante 2026

Según el más reciente informe realizado por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en conjunto con la Universidad Nacional del Delta, durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año se contabilizaron 147 muertes vinculadas a la violencia de género. Del total registrado, 119 correspondieron a femicidios directos, 17 a femicidios vinculados, siete a casos de instigación al suicidio y cuatro a travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento además señaló que, durante ese lapso, en la Argentina se produjo el asesinato de una mujer cada 35 horas como consecuencia de la violencia de género. Asimismo, se registraron 234 intentos de femicidio, lo que representa aproximadamente un caso cada 25 horas. En particular, el mes de julio dejó un saldo de 24 víctimas fatales por hechos vinculados a esta problemática.

Dentro de las cifras analizadas, el estudio detalla que en el 64 % de los casos los responsables de los ataques eran parejas o exparejas de las víctimas. A su vez, el relevamiento indicó que el 15 % de las mujeres asesinadas había presentado previamente alguna denuncia contra sus agresores.

Por otra parte, el Observatorio informó que, como consecuencia de estos hechos de violencia extrema, al menos 145 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros siete meses del año.