Femicidio de Jimena Salas: "Los verdaderos responsables no fueron encontrados"

El abogado Marcelo Arancibia, representante de la familia Saavedra , se refirió al reciente fallo del Tribunal de Impugnación en la causa por el femicidio de la jujeña Jimena Salas y aseguró que la investigación todavía debe avanzar para determinar quiénes fueron los responsables del crimen.

Fundamentos. Femicidio de Jimena Salas: ratificaron que Javier Saavedra fue el autor del crimen

El letrado manifestó su desacuerdo con la decisión judicial que mantuvo la absolución de los hermanos Saavedra bajo el beneficio de la duda . Por ese motivo, confirmó que recurrirá a nuevas instancias para solicitar una absolución lisa y llana.

Durante una entrevista en el programa Agenda Abierta, Arancibia sostuvo que la resolución no representa el cierre definitivo del expediente y anticipó que la defensa seguirá utilizando las herramientas judiciales disponibles.

El abogado considera que no existen elementos que vinculen a los hermanos Saavedra con el homicidio y cuestionó distintos aspectos de la investigación desarrollada desde que ocurrió el crimen.

“Los verdaderos responsables del crimen no fueron encontrados”, afirmó el representante legal de la familia. El Ministerio Público Fiscal también apeló la resolución, por lo que la causa continuará siendo analizada en otras instancias judiciales.

Anularon la declaración de autoría contra Javier Saavedra

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la decisión del Tribunal de Impugnación de anular la declaración de autoría atribuida a Javier Nicolás Saavedra.

El acusado había fallecido antes del comienzo del juicio, por lo que no pudo participar del debate ni ejercer su derecho de defensa. Ante esta situación, el Tribunal consideró que no correspondía mantener una declaración judicial en su contra.

Arancibia remarcó que ninguno de los hermanos tuvo participación en el femicidio y señaló que la absolución debería haber sido dictada sin recurrir al beneficio de la duda.

Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

Piden identificar al denominado “Hombre 2”

La defensa también reclamó que la investigación profundice la búsqueda del denominado “Hombre 2”, una persona cuya identidad todavía no pudo ser determinada y que aparece vinculada a una de las principales hipótesis del caso.

Para Arancibia, esclarecer quién es esa persona podría resultar clave para avanzar sobre las circunstancias del homicidio y establecer quiénes participaron del hecho.

Una causa que todavía permanece abierta

El abogado sostuvo que el expediente no debe cerrarse con las últimas resoluciones y pidió que se continúen analizando las líneas investigativas pendientes, y adelantó que las partes preparan nuevas presentaciones judiciales.

Femicidio de Jimena Salas

La Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta anuló la declaración de culpabilidad de Javier Nicolás Saavedra por el femicidio de la jujeña Jimena Salas y estableció que debía ser sobreseído debido a su muerte y a la consecuente extinción de la acción penal.

La resolución también confirmó las absoluciones de sus dos hermanos. El fallo, de más de 50 páginas, se conoció luego de la apelación presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien ejerció la defensa de Javier Saavedra y de sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo.