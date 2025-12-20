sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 10:30
Investigación.

En Salta confirmaron como murió el asesino de Jimena Salas

La Justicia de Salta reconstruyó los últimos días del asesino de la jujeña Jimena Salas, tras el cierre del juicio.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Javier Nicolás Saavedra fue indicado por la justicia de Salta como el femicida de la jujeña Jimena Salas. Esta semana y tras las investigaciones, se confirmó que Saavedra se quitó la vida días antes del inicio del juicio donde era el principal acusado.

Allí se detalla que Saavedra falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo, realizada con una hoja metálica que fue secuestrada oportunamente.

Javier Nicolás Saavedra
Javier Nicolás Saavedra

Javier Nicolás Saavedra

La causa de muerte fue confirmada mediante los resultados de la autopsia, estudios de anatomía patológica y pericias criminalísticas y médicas coincidentes, descartando cualquier otra intervención de otras personas.

La muerte de Saavedra

Fue hallado por otro interno gravemente herido en el baño del pabellón, con cortes en el antebrazo izquierdo, mientras los detenidos se encontraban en el horario de recreación. Saavedra fue trasladado al sector de Sanidad de la Alcaidía y luego derivado al hospital, donde ingresó sin signos vitales.

La investigación incluyó la toma de declaraciones a internos y personal penitenciario, el análisis de registros de cámaras de seguridad, la realización de la autopsia y pericias médicas, criminalísticas y toxicológicas.

La autopsia fue practicada por médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), con la participación de un perito de parte designado por la familia, quienes coincidieron en que la lesión que le provocó la muerte, fue autoinfligida. Los estudios toxicológicos descartaron la presencia de alcohol o drogas en el organismo del fallecido.

Los antecedentes depresivos de Saavedra

Una semana antes de su muerte, Saavedra habría ingerido pastillas en exceso, lo que le provocó somnolencia, desorientación e incoordinación motriz. Luego manifestó ante las autoridades penitenciarias que se encontraba deprimido. Internos que compartían pabellón, dijeron que semanas antes había comenzado a regalar algunas de sus pertenencias.

Javier Nicolás Saavedra
Javier Nicolás Saavedra

Javier Nicolás Saavedra

El fiscal López Soto determinó tras la investigación que no existen indicios objetivos de intervención dolosa o culposa de terceros, ya que no se detectaron signos de lucha. Además, la lesión es compatible con el elemento secuestrado y con una acción autoinfligida.

Saavedra culpable del femicidio de Jimena Salas

El Tribunal Judicial Provincial dio a conocer los fundamentos donde aseguran que tras las pruebas se acredita de manera concluyente que Javier Saavedra fue el autor material del homicidio de la jujeña Jimena Salas.

El Tribunal integrado por José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, lo hizo basándose en pruebas genéticas, testimoniales y periciales que reconstruyen la mecánica y la violencia del hecho tras el veredicto del 7 de noviembre de 2025.

Juicio por le femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Se tuvo por plenamente acreditada la autoría material de Saavedra del homicidio de Salas ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, más allá de la muerte del asesino y posterior extinción de la acción penal. Sus hermanos, sospechosos del crimen, fueron absueltos.

